Campo asegura que el acuerdo para la renovación del CGPJ "está hecho"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistió en que el acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "está hecho" y solo falta que los responsables del Partido Popular (PP) se avengan a hacerlo público. "Cada día espero que suene el teléfono", dijo en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Campo reiteró que, como ha dicho en los últimos meses "por activa y por pasiva", el acuerdo para renovar el CGPJ -que lleva más de dos años en funciones- "está hecho". "Falta hacerlo público", señaló, trasladando la responsabilidad de que aún no se haya dado este paso al PP.

"Estarán buscando el mejor momento para hacerlo público", asegura Campo

"Estarán buscando el mejor momento, pero son ellos los que tienen que explicarlo porque, realmente, lo que hay es un principio de acuerdo", ha declarado. Por su parte, ha indicado, "cada día espero que suene el teléfono y diga: Vamos a hacerlo público".

Interrogado sobre la posibilidad de que los actuales vocales dimitan en un gesto simbólico para forzar la renovación, Campo explicó que, si bien "son muy libres de hacerlo" y no hay "ninguna" presión por parte del Gobierno para que lo hagan, tendría un mero "carácter testimonial", ya que su renuncia tendría que ser aceptada por el presidente del CGPG y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por lo que si no lo hiciera "no serviría de nada".

En cualquier caso, incidió en que "la renovación de los órganos constitucionales es una cuestión que tenemos que trabajar todos". En este sentido, y aludiendo al asalto al Capitolio en Estados Unidos, aprovechó para enfatizar que "la confianza en las instituciones solo se logra cumpliendo el ordenamiento jurídico". A su juicio, el ministro añadió que "esa es la tranquilidad en la que nos movemos, esa es la seguridad jurídica".

Indulto a los presos catalanes

Por otro lado, confirmó que la tramitación de las peticiones de indulto presentadas a favor de los condenados por el proceso independentista se encuentra en estos momentos en el Tribunal Supremo (TS), que como tribunal sentenciador debe recabar los informes pertinentes antes de remitir el suyo al Ministerio de Justicia.

"Está en el informe del Tribunal Supremo, que es el órgano que tiene que informar, y que a la vez se nutre de otros informes. Está el de la Fiscalía, que ya lo hemos visto hace unos días, y ahora corresponde el de la Abogacía del Estado. Una vez se tengan todos los informes, el Tribunal Supremo deliberará e informará su criterio", aseguró.

Campo rechazó precisar cuándo tendrá el informe del TS sobre la mesa, recalcando que en este momento los plazos los gestiona el alto tribunal. "Tendrá que preguntar al Tribunal Supremo", contestó. Además, quiso aclarar que, aunque "hablamos del indulto como si fuera una causa genérica, no hay un trámite global", sino que "cada indulto es personal", por lo que por cada persona hay un expediente que tramitar.