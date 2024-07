Los concursos de personas crecen un 1.000% en cinco años en busca del perdón de deuda

Los concursos de personas físicas y autónomos han crecido un 1.035% en los últimos cinco años en busca del perdón de deuda. Concretamente, en el primer trimestre de 2019 se presentaron 588 concursos, frente a los 6.673 concursos presentados en los tres primeros meses de este ejercicio. Aunque no hay datos oficiales de qué porcentaje de estos casos pidieron la exoneración de deuda, los economistas del Registro de Economistas Forenses (REFOR) consideran que es el principal motivo de una persona física para presentar el concurso.

Por otro lado, los economistas reclaman que la Administración perdone deuda pública por encima de los 20.000 euros. La Ley Concursal de 2022 limita la exoneración a un máximo de 10.000 euros con la Agencia Tributario y otros 10.000 euros con la Seguridad Social. Los presidentes del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y del REFOR, Miguel Romero, señalaron ayer que esta cantidad es "a todas luces insuficiente" y debería ser revisada al alza.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en un fallo de este 11 de abril, avaló que España limite el perdón de las deudas públicas ya que la Directiva de insolvencias lo permite siempre que se justifique, algo que hace la norma nacional. No obstante, los expertos no dan el asunto por perdido y confían en que la justicia europea matice próximamente sus fallos, ya que hay más cuestiones prejudiciales españolas sobre la norma, y entre a valorar el fondo del asunto; si la escasa justificación que dio España es razonable.

Los economistas presentaron este miércoles la 'Guía de la segunda oportunidad' con las claves de la reforma operada por la Ley Concursal, a fin de entender los mecanismos de exoneración de deudas que existen en la actualidad.

A pesar de que la reforma de la Ley Concursal ha sido un impulso al perdón de deuda y la velocidad para obtenerlo, los expertos consideran que la norma tiene deficiencias. De un lado, señalan que sería necesaria la intervención de un administrador concursal en todos los procesos, incluidos los concursos sin masa (el deudor no tiene activos para responder) para dar más garantías a los acreedores. Asimismo, reclaman que se exija la liquidación y el plan de pagos antes de alcanzar la exoneración.

Por su parte, la catedrática de Derecho Civil, Matilde Cuena, denunció que en España, "a nivel mental, nos está costando asumir lo que es un régimen de segunda oportunidad". "Hay foros donde no hay segunda oportunidad porque los jueces no están conformes con ella, y eso es gravísimo", denunció. A su juicio, no todo sobreendeudamiento es culposo y la única manera que los ciudadanos pueden mantener el consumo con una descompensación entre crecimiento económico y salarial es inyectando crédito en el sistema.