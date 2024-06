La Agencia Tributaria mandará 80.000 cartas a ciudadanos para que corrijan errores en la Renta

La Agencia Tributaria mandará 80.000 cartas a los contribuyentes que ya han presentado la declaración de la Renta -comenzó el pasado 3 de abril-, para que corrijan errores en la misma. Hacienda ha informado este lunes que remitirán las misivas a aquellos ciudadanos que han modificado la información aportada por la Agencia a efectos de que valoren si deben presentar una declaración complementaria adaptándose a los datos que constan en la Administración Tributaria.

"Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, preventivamente se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente complementaria, evitando así una eventual comprobación posterior de la Agencia, la generación de intereses y la imposición de eventuales sanciones", señala Hacienda.

Asimismo, recuerda que en este ejercicio se ha simplificado la navegación web para rectificar la declaración o presentar una complementaria de forma que el contribuyente solo tendrá que modificar los importes que correspondan, marcar si la declaración es individual o conjunta, y el sistema realizará de manera automática el resto de acciones necesarias.

Devoluciones

La Administración ya ha devuelto 6.013 millones de euros en los dos meses que lleva de campaña, un 9,63% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, a un total de 8,6 millones de contribuyentes. Hasta el momento, se han presentado 15,2 millones de declaraciones (7,68% más que un año antes) de las que 11,3 han resultado a devolver por 9,3 millones de euros (16,8% más), mientras 2,9 millones han resultado a ingresar por 4,4 millones de euros, 3,04% más.

La Agencia Tributaria prevé que se presenten un total de 23,2 millones de declaraciones en esta campaña que finaliza el 1 de julio.

Cabe recordar que hoy comienza la atención presencial en las oficinas de Hacienda. La Administración pide a los contribuyentes que si no pueden acudir a la cita, la anules. El año pasado los ciudadanos no se presentaban en más de un 25% de los casos.

La asistencia en oficinas se ofrece con un esquema de apertura progresiva adaptado a la capacidad de absorción de los centros de atención. Por tanto, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes.