El Ejecutivo valora "mecanismos" para desbloquear la renovación del CGPJ sin el PP

El Gobierno ha anunciado que valora "nuevos mecanismos", aunque sin especificar cuáles, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si no llega a un acuerdo con el PP para hacerlo.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, señaló este martes en la rueda posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno seguirá intentando alcanzar un acuerdo con el PP, pero si hay un empeño absoluto de bloquear la negociación, estudiará mecanismos para poder sacar adelante la renovación.

No obstante, el PSOE no se ha manifestado sobre la alternativa que defienden Podemos y Sumar de rebajar las mayorías que se necesitan para renovar a los vocales del CGPJ. Concretamente, Podemos ha registrado en el Congreso una reforma de la elección de los vocales para que se puedan elegir por mayoría absoluta en las Cortes en caso de no lograrse el consenso de las tres quintas partes tanto en la Cámara Alta como en la Baja.

Propuesta de Podemos y Sumar

A su vez, la norma que propone Podemos estipula que el Congreso elegirá a 16 vocales del organismo, mientras que el Senado a los otros cuatro restantes. Así, rebaja el peso de la Cámara Alta, ahora controlada por el PP, para elegir a miembros del Poder Judicial respecto al actual sistema, que otorga al Senado designar a 10 y los otros 10 los elige el Congreso.

Del mismo modo, la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, sí defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la posibilidad de bajar las mayorías necesarias para elegir vocales.

¿Cómo se elige a los vocales?

El CGPJ está formado por el presidente y 20 vocales. De esos 20 vocales; 10 debe elegir el congreso y otros 10, el Senado. De los 10 que elige el Congreso, seis deben ser designados por jueces y magistrados y los otros cuatro por juristas de reconocida experiencia. Igualmente, de los 10 que elige el Senado, seis deben ser designados por jueces y magistrados y los otros cuatro por juristas.

Las dos Cámaras deben aprobar el nombramiento de los vocales con una mayoría de tres quintos. Ahí radica el actual problema para desbloquear el CGPJ, puesto que no se alcanza esta mayoría necesaria por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos, PSOE y PP.

Cabe recordar que el CGPJ lleva más de cinco años caducado y, por tanto, según la ley sacada adelante por PSOE y Sumar en 2021, no puede elegir jueces para otros tribunales (como el Supremo que suma ya 25 vacantes) provocando un bloqueo y ralentización de la Justicia y una mayor carga para los actuales jueces y magistrados.