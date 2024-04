El Supremo zanja la polémica: el cheque comida se puede quitar si se teletrabaja

El Tribunal Supremo (TS) zanja la polémica sobe los ticket restaurante y determina que las compañías pueden dejar de dárselos a los empleados que teletrabajan, si este complemento no tiene carácter salarial. Es decir, tiene carácter extrasalarial si se abona condicionado a que el servicio prestado sea presencial o a cualquier otra circunstancia, mientras que sí tendría naturaleza salarial si se paga siempre, con independencia del trabajo que se realiza.

Los litigios por estos cheques se hicieron masivos después de que el trabajo a distancia se generalizara con la llegada de la pandemia y muchas empresas dejaran de suministrarlos.

En una sentencia de este 19 de marzo, de la que fue ponente el magistrado Antonio Vicente Sempere Navarro, el tribunal da la razón a la empresa contra los sindicatos al determinar que estos cheques no son un complemento salarial, sino que tiene carácter extrasalarial (es decir, no retribuye el trabajo del empleado) al ser un beneficio ligado en la compañía exclusivamente a la presencialidad en el puesto de trabajo.

El Supremo ratifica así la sentencia de la Audiencia Nacional del 24 de mayo de 2021 que señalaba que "carece de todo sustento legal que, no viniendo el empleado a comer fuera de casas durante la situación de teletrabajo, la empresa venga, no obstante, obligada a sufragar dicha partida".

El fallo del Alto Tribunal recuerda su doctrina anterior sobre que el cheque restaurante no es un complemento de naturaleza salarial. Así, expone que en su fallo del 16 de abril de 2010 ya estableció que la condición jurídica de salario o de complemento extrasalarial, no depende de la calificación que efectúe el convenio colectivo sino que por imperativo legal, toda prestación económica que retribuye el trabajo del empleado debe ser salario, quedando fuera de este concepto el complemento que no lo haga.

Además, en la sentencia del 3 de octubre de 2013 dictó que "el cheque comida tiene carácter indemnizatorio cuando compensa por los gastos que tiene el trabajador al verse obligado a realizar la comida fuera de su domicilio los días de trabajo, mientras que tendrá naturaleza salarial cuando se abone con independencia del trabajo realizado y de sus circunstancias". Incluso si el cheque comida se ha monetizado, no pierde su carácter extrasalarial, según señaló el Alto Tribunal en otro fallo del 15 de septiembre de 2021.

Así, el Alto Tribunal separa en dos cuando la empresa puede retirar o no el cheque restaurante a los empleados, en función de si se trata de un complemento salarial o extrasalarial.

Regulación del teletrabajo

El sindicato denunciante alegó que la retirada del ticket restaurante vulneraba el primer punto del artículo cuarto del Real Decreto-ley del 22 de septiembre de 2020 que reguló el trabajo a distancia tras los peores momentos de la pandemia. Este apartado indica que los teletrabajadores tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo la retribución.

Al respecto, el Tribunal Supremo, a parte de no considerar el cheque comida dentro de la retribución, señala que esta norma no resulta aplicable en el litigio puesto que tal y como indica su Disposición Transitoria Tercera "hay que estar a la normativa laboral ordinaria".