El Constitucional decide el martes si admite a trámite la eliminación del Impuesto de Sucesiones

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha incluido a última hora en su orden del día del próximo 23 de abril estudiar si admite o no a trámite el recurso del Gobierno contra la Proposición de Ley por la que se deroga el Impuesto de Sucesiones y Donaciones promovida por el PP.

El Ejecutivo argumenta que esta propuesta va en contra del artículo 136.6 de la Constitución que estipula que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

El PP dio a conocer el pasado mes de diciembre esta propuesta para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en todas las CCAA del país. Muchas de las regiones lo tienen bonificado entre un 99% y un 100%. No obstante, aún es especialmente gravoso en cuatro CCAA: Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias y Cataluña.

Así es la norma recurrida

La eliminación total del Impuesto de Sucesiones, cedido a las CCAA, obligará al Estado a compensarlas por el dinero que dejan de recaudar, según indica la Proposición de Ley ahorra recurrida. Este impuesto, según datos del Ejecutivo central, inyecta anualmente a las arcas públicas 2.800 millones de euros.

El texto de la propuesta señala que uno de los motivos para derogar este tributo es evitar que una persona tenga que rechazar una herencia porque no pueda asumir los impuestos que conlleva recibir los bienes. "No puede el Estado ser insensible ante la problemática que supone para la mayoría de las familias tener que plantearse si aceptan o no una herencia porque no tienen dinero para el pago del tributo, y que en algunos sitios puede llegar a ser confiscatorio", expone.

Por otro lado, la propuesta incide que eliminar este tributo no supone un perjuicio insoportable para la recaudación total porque solo supone el 1% de la misma.