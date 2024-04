El Gobierno cambia los criterios de tamaño de las pymes para adecuarlos a la inflación

El Ministerio de Economía prepara un Anteproyecto de Ley para modificar los criterios de tamaño de las empresas y grupos empresariales a efectos de información corporativa. La norma incrementa el volumen de activos y de ingresos anuales para definir el tamaño de una empresa, si es una pyme o una micropyme, y adecuarlos a la inflación.

A la par, este nuevo criterio incrementará el número de firmas que pueden beneficiarse de presentar balances de cuentas abreviados, es decir, más sencillos y con información menos detallada, para eliminar cargas administrativas y costes a las compañías de menor tamaño.

De este modo, la futura norma permitirá presentar cuentas abreviadas a las compañías que cumplan durante dos años seguidos al menos dos de estos tres criterios; que su activo no supere los 5 millones de euros (la actual Ley de Sociedades de capital, exige que no supere los 2,8 millones); que el importe de la cifra de negocio no supere los 10 millones (ahora está en 5 millones) y que el número medio de empleados esté por debajo de los 50 (mismo plantilla que en la actualidad).

Asimismo, la norma también modificará la actual Ley de Auditoría de Cuentas para redefinir qué es una entidad pequeña y una entidad mediada a efectos de simplificar las obligaciones en materia de auditoría. Así, se entenderá por entidad pequeña aquella que durante dos años seguidos reúna al menos dos de las siguientes circunstancias: que su activo no supere los 5 millones (actualmente, 4 millones); que la cifra de negocia anual no supere los 10 millones (actualmente, 8 millones) y que el número medio de trabajadores no supere los 50 (mismo que en la actualidad).

Se considerarán entidades medianas aquellas que también durante dos ejercicios cumplan al menos dos de estos parámetros: que su activo no supere los 25 millones (ahora, 20 millones); la cifra de negocio no supere los 45 millones (actualmente, 40 millones); y el número de trabajadores no exceda los 250, mismo que ahora.

Directiva europea

El Anteproyecto de Ley explica que la Comisión Europea ha modificado las cifras de los criterios sobre activos y cifra de negocio un 25% para ajustar los umbrales a los efectos de la inflación, como consecuencia de la tendencia en la zona del euro en los últimos años, especialmente en los dos últimos. "Este incremento de los criterios de tamaño no solo reducirá el ámbito subjetivo de aplicación de los requisitos de presentación, auditoría y publicación de los estados financieros establecidos en la mencionada Directiva, sino también el ámbito de aplicación de los requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad", añade el texto en su exposición de motivos.