Los hijos de Ruiz-Mateos culpan a su padre: "Esto hay que firmarlo, tu estás aquí, así que hazlo"

En el juicio por estafa del caso Nueva Rumasa, hoy les ha tocado declarar a Zoilo, el mayor de los hermanos, José María, y Álvaro, el más pequeño de los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos. Ambos han dejado constancia de que eran meros empleados y que confiaban plenamente en las decisiones de su padre, hasta el punto de que han reconocido que en más de una ocasión él les decía: "estoy hay que firmarlo, tu estás aquí, pues a firmar", y han agregado que "mi jefe directo era mi padre, yo era un empleado más por mucho que me apellidará Ruiz-Mateos".

De hecho, cuando la Fiscalía ha presentado varios documentos, los hermanos han negado que esas fueran sus firmas y han asegurado que no las reconocen. "Tenía confianza plena en mi padre. Él empezó desde cero y logró crear el mayor imperio empresarial. Todas las decisiones las tomaba él, mi opinión no importaba, solo consultaba a quién él considerara importante", confirma Zoilo.

Ambos hermanos han querido remarca que era José María Ruiz-Mateos quien tomaba las decisiones en la empresa. "No sé porque mi padre me nombró administrador único de Inversiones Ruiz-Mateos. Yo no hacía nada, no recibía un salario ni había empleados. Era una sociedad sin actividad", dice Zoilo. Respecto a los nombramientos en las filiales del grupo Nueva Rumasa, Álvaro también ha asegurado que "no sabía que era apoderado de dos sociedades, ni que era administrador de otra. Me acabo de enterar. Al final, mi padre era el propietario y decidía quien era administrador y quien no, y cuando lo era y cuando no".

Además, la Fiscalía ha preguntado varias veces por el Consejo de Administración de Nueva Rumasa. "No era consejero delegado de Nueva Rumasa SA, porque no había un consejo. Los anuncios que se publicaron en La Razón no sabemos de donde salieron. Eran fotos familiares", explican los hermanos. Aunque, José María Ruiz-Mateos, ha puntualizado que él nunca ha "ostentado cargo alguno en ninguna de las empresas emisoras de pagarés".

Los pagarés

Los hijos e Ruiz-Mateos han reconocido no tener constancia de las emisiones de pagarés. Álvaro ha confirmado que "me entero de los temas de pagarés a raíz de esta causa"; mientras que Zoilo ha dicho que "en ningún momento me reuní con inversores. Los pagarés se firmaban a posteriori, cuando el inversor se había ido. Además, estaba convencido de que el dinero se iba a devolver".