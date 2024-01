La Seguridad Social aclara que las empresas deben cotizar por los empleados que cojan el permiso parental

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) aclara, por fin, y con siete meses de retraso que las empresas deberán mantener en alta y cotizando a los empleados que disfruten del permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años.

Este era una de los principales vacíos que dejó el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que aprobó el nuevo permiso parental de ocho semanas y que entró en vigor el pasado 30 de junio. Es decir, desde ese día se podía solicitar. Sin embargo, las empresas se encontraron con la duda de si mantener o no en cotización a los empleados que solicitaran este permiso, puesto que la norma no aclaraba nada al respecto. Ahora, la Seguridad Social señala que "durante el disfrute del permiso parental a tiempo completo deberá mantenerse el alta y la cotización respecto de la persona trabajadora".

El matiz que hace la Seguridad Social respecto al disfrute del permiso a tiempo completo es relevante, puesto que esta nueva conclusión de mantener en alta a los empleados es solo para aquellos que se cojan el permiso a tiempo completo, es decir, las ocho semanas consecutivas. La Administración no aclara qué ocurre con aquellos empleados que se pidan el permiso a tiempo parcial, es decir, por días o semanas, puesto que el Ejecutivo aún no ha desarrollado el reglamento para poder disfrutar de este permiso de forma dividida.

En los casos en que el permiso se coge a tiempo completo, la Seguridad Social señala que aunque el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores dice que el contrato de trabajo podrá suspenderse por el permiso parental, por lo que no hay que remunerar al empleado en este periodo, no por ello pierde la naturaleza de permiso resultándole aplicable el artículo 69 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación. Este artículo señala que "subsistirá obligación de cotizar durante los períodos de permisos y licencias que no den lugar a excedencias en el trabajo". No obstante, la Seguridad Social apunta que se tomará como base de cotización "la mínima correspondiente en cada momento al grupo de la categoría profesional del trabajador".

Cabe recordar que el permiso parental de ocho semanas no es remunerado pero la Directiva europea que lo establece, y que transpuso España a través del Real Decreto-ley de junio, obliga a que estos permisos sean remunerados a partir del 2 de agosto de 2024. Por tanto, el Ejecutivo tendrá que regular su remuneración en los próximos meses.

Pedirlo con 10 días de antelación

Este nuevo permiso permite que los padres puedan disfrutar de ocho semanas, bien de forma continuada o discontinuada (por días o semanas) y a tiempo parcial o completo, para el cuidado de los hijos hasta que cumplan ocho años. Para su disfrute, el trabajador tendrá que pedirlo con una antelación de diez días (los funcionarios, con quince días), salvo causas de fuerza mayor. Es un derecho individual para hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio.