José Antonio Carrillo Morente: "Más que el texto de la Ley de la Vivienda me preocupa la aplicación práctica que se haga en cada territorio"

Es uno de los grandes técnicos del urbanismo en España, que desempeña su magisterio en la Junta de Castilla-La Mancha, además de ejercer como concejal en Talavera de la Reina. Es un defensor del desarrollo de la España vaciada, que apuesta por la adaptación de las normativas urbanísticas para hacer posible el desarrollo económico, social, turístico y sostenible, que busca hacer de nuestros pueblos un lugar donde se pueda y se quiera vivir principalmente por la gente joven. Hombre de una consolidada cultura es colaborador de Buen Gobierno, Iuris & Lex y RSC de elEconomista.

Vivienda, urbanismo, turismo y servicios sociales se han convertido en el centro del debate municipal ¿Son compatibles?

No solo es que sean compatibles, sino que son necesarios entre si. Es decir, no caben políticas separadas en el territorio. Toda actividad sobre éste tiene que coaligar un conjunto de intereses, políticas y normativas a fin de procurar un resultado que recoja toda la pluralidad de escenarios que se den sobre el territorio, que son muchos.

En lo único que se coincide en este tipo de actuaciones es en su finalidad que es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que pueblan ese territorio, un objetivo que se explicita ya desde el preámbulo de nuestra Constitución.

¿Qué papel juega la recuperación de cascos antiguos, como Sigüenza o Tarancón?

O el de La Roda, en Albacete, o el de Talavera de la Reina, o el de Cuenca…. Los cascos y conjuntos históricos no sólo son el patrimonio más importante de estas localidades y de sus territorios. Son el corazón de los mismos, donde sus ciudadanos se sienten más identificados con su historia, sus costumbres y sus valores. Por ello, una de las políticas fundamentales de estos municipios ha de ser su conservación y puesta en valor, pero hoy ha de darse un paso más y es la de procurar que la interacción de políticas de las que hablábamos antes sirva en estos ámbitos para convertirlos en lugares con actividad económica y donde la gente, principalmente la joven, quiera vivir.

Las políticas de vivienda y de urbanismo han de coger de la mano a la regeneración urbana y coaligarse con las políticas sociales y de emprendimiento para hacer de ello un reto global.

¿Qué opina del proyecto de la nueva Ley de Vivienda?

Es necesario abordar desde todas las instancias lo que debe de ser un derecho. La vivienda es el lugar donde el ciudadano desarrolla las más personales facetas de su actividad diaria y vital, sirviendo de referencia a otros derechos que sin la vivienda tendrían difícil desarrollo.

La Ley es necesaria. El acceso a la vivienda y el mantenimiento de la misma una vez se accede a ella precisa del esfuerzo de todos. Por ello considero que se ha abierto un debate necesario que, sin embargo, quizás, se haya propiciado en un momento electoral que no beneficie a su normal desarrollo.

En cualquier caso, y más allá de las medidas concretas que resulten del texto, lo cierto es que me preocupa más aún la aplicación práctica que pueda hacerse de estas en cada territorio concreto desde nuestro país, pues es claro que la vivienda necesita intervención en todo él, pero no es menos cierto que no son los mismos los problemas de vivienda que pueden existir en el área metropolitana de Barcelona que en los municipios rurales de la Serranía de Cuenca, por ejemplo.

Por ello el papel que asuman Comunidades Autónomas y municipios en este sentido, y el que, por ende, les deje la norma estatal, así como las colaboración entre todas las Administraciones y colectivos implicados, será, quizás, la cuestión que finalmente resultará más esencial en la práctica.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han sido pioneras en la aprobación en España de una disposición con rango de Ley que, con carácter transversal, aborde la despoblación y el desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha. ¿Qué balance se puede hacer de esta normativa?

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido el primero que ha abordado esta cuestión no solo de manera decidida sino, y sobre todo, plural.

La Ley de Castilla-La Mancha, que ya está siendo estudiada no solo dentro, sino también fuera, de nuestro país, supone un punto de partida que, primero, reconoce el reto (no quiero decir problema), y, segundo, lo aborda desde todos los puntos de vista posibles: empleo, vivienda, transportes, urbanismo, fiscalidad, etc. Cualquier otra visión no coordinada supondría un mero brindis al sol.

En Castilla-La Mancha creo que se ha adoptado el camino correcto y, aunque queda mucho, ya se ha empezado a recorrerlo.

¿Qué puede aportar el urbanismo a la España vaciada?

El urbanismo aglutina las políticas que regulan el establecimiento de actividades y la forma de habitar las personas en nuestros pueblos y ciudades. En este sentido a la España rural y de los pequeños municipios (no vaciada que está llena de grandes cosas), el urbanismo ha de servir, de la mano del resto de políticas, para regular y fomentar adecuadamente el establecimiento de actividades productivas de todo tipo (no sólo del sector primario, que también) y hacer de nuestros pueblos un lugar donde se pueda y se quiera vivir principalmente, también, de nuevo, por la gente joven.

¿La llegada de Meta a Talavera y que el ave a Extremadura habrá parada en Talavera son una muestra de esta forma de actuar?

Talavera en Castilla-La Mancha es el ejemplo de una realidad a nivel nacional que ha olvidado a esa parte del país que queda a la izquierda de ese eje diagonal que iría desde Cataluña hasta Cádiz. El desarrollo del país hacia el Mediterráneo debe de verse también hacia el Atlántico, una necesidad abandonada durante largo tiempo.

En Castilla-La Mancha sucede algo parecido, con el desarrollo de nuestros grandes nucleos de La Mancha, como Albacete o Tomelloso o Manzanares por poner algunos ejemplos, y la eclosión de los territorios cercanos a la Comunidad de Madrid, como La Sagra o la Mesa de Ocaña en Toledo y el Corredor del Henares en Guadalajara, toca ahora apoyar las iniciativas que puedan venir también en ejes tan fundamentales para la región y el país como son los de la A3 (Tarancón y Cuenca) y A5 hacia Extremadura y Portugal donde Talavera ha de ser referente.

En esta labor, las infraestructuras ferroviarias e iniciativas empresariales como META, no solo han de tener una acogida favorable sino recibir todo el apoyo que precisen desde las instancias públicas.

META viene a una ciudad Talavera, que, en apenas tres años se ha convertido en referente de las nuevas tecnologías en nuestro país y ello es una gran noticia no solo para la ciudad, sino para la Región y, me atrevería a decir, que también para España. Porque META viene a Talavera sí, pero no olvidemos que también viene a España cuando podría haberse establecido en otros países de nuestro entorno. Creo que, pese a que algunos les pese, es un éxito sin precedentes y marca la línea a seguir.

¿Cómo se puede potenciar la función residencial en los pequeños municipios?

Los problemas de vivienda en estos municipios también existen, que es algo se nos olvida a menudo, quizás también a la futura Ley de Vivienda. Sin embargo la Ley contra la despoblación de Castilla-La Mancha sí ha reconocido de manera expresa esta realidad de la mano de la normativa urbanística, y lo ha hecho previendo la creación de una nueva tipología de vivienda que recoja la idiosincrasia y las necesidades de estos territorios y de sus habitantes, un escenario en que los nuevos materiales que se están implantando en el mercado residencial van a ser claves para lograr un producto adecuado y asequible.

Aquí será fundamental también fomentar la hasta hoy escasa oferta que se dan en estos municipios y fomentar, en paralelo, la iniciativa pública en los mismos y la disposición de suelo idóneo para ello.

¿Qué papel juega la sostenibilidad en la España vaciada?

La sostenibilidad aun se sigue entendiendo por algunos exclusivamente en su vertiente ambiental, y, siendo ésta importante, no lo son menos las perspectivas de la sostenibilidad social y económica principalmente en territorios tan específicos como son los rurales y los propios de nuestros pequeños municipios.

La cuestión social es fundamental, pues ni las estructuras productivas ni las relaciones entre sus habitantes son parecidas a los escenarios de las grandes urbes. Y la sostenibilidad económica otro tanto: en el reparto de fondos entre las Comunidades Autónomas, los grandes territorios y la dispersión poblacional deben ser elementos que, de una vez por todas, se consideren como determinantes. Y a la par la inversión en infraestructuras y transportes en estos territorios es imprescindible a fin de acercar en tiempo razonable a sus moradores a los servicios allí donde estos se dispongan.

La Agenda de Talavera contempla 20 acciones para 30 retos que se traducen, a su vez, en 132 acciones para desarrollar una ciudad que beneficie a todo el territorio colindante ¿Cuáles son sus líneas generales?

Talavera hace cuatro años partía de una situación compleja, tanto en inversiones como en lo que a empleo se refiere. Una situación que, hoy, afortunadamente, se ha enderezado notablemente y, aunque aún reste mucho camino por recorrer, lo cierto es que lo más importante es que Talavera ya sabe que ciudad quiere ser, ha buscado y establecido su modelo de ciudad.

Una ciudad plural, amable y cercana, conectada con el resto del país y también referente respecto a nuestro vecino Portugal. Una ciudad que ha apostado por el futuro, buscando su futuro como Ciudad de la Tecnología de la mano del Gobierno y la Universidad regional en lo que ha sido un empeño del Presidente Emiliano García-Page y de nuestra alcaldesa, Tita García Élez, pero también recuperando y poniendo en alza sus valores, su cerámica (Patrimonio Mundial de la Humanidad), su patrimonio, su río Tajo, etc.

En este camino, la Agenda Urbana de Talavera de la Reina, desarrollada de la mano del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, es una de las poco más de 100 iniciativas pioneras que se han desarrollado en nuestro país, y que constituye la hoja de ruta para el presente y el futuro del municipio desde todos los puntos de vista posible, por cuanto aborda no solo aspectos como su desarrollo urbanístico y empresarial, sino también formativo, ambiental, turístico, ambiental, etc.

Sin duda es el marco desde el que han de colgar todas y cada una de las acciones que se planteen para el crecimiento de la ciudad y también de su entorno.

¿Qué perspectivas ve para Castilla-La Mancha y Talavera ahora que está tan próximo el 28M?

Esta legislatura ha sido muy dura, fundamentalmente por la necesidad de enfrentarnos a una pandemia durísima y sin precedentes que paralizó el país y que supuso pérdidas económicas superiores a los de las famosas crisis de 2008 y 2012 que sirvieron a ciertos dirigentes políticos para justificar recortes y despidos que ha costado mucho recuperar. Los gobiernos de Castilla-

La Mancha y de Talavera han afrontado esta situación de otro modo: con inversión, fundamentalmente en el ámbito sanitario y educativo, pero también desarrollando en estos cuatro años una intensa labor por la captación de empresas para nuestro territorio.

Por ello, frente a esos otros modelos de recortes y despidos, entiendo que existen otros en que priman las personas y sus necesidades y, sobre todo, ser conscientes y estar cerca de ellas. No se puede gobernar sin alma a base de presupuestos y normas, lo social, diría incluso que lo personal lo han de mover todo. Y es lo que hemos hecho en Castilla-La Mancha y en Talavera, que han crecido como nunca y por eso no podemos dejar que esto se pare ahora.

Creo sinceramente que la gente es consciente de ello, y eso es lo más importante. Por eso creo que nos va a ir bien, no solo a nosotros, a Emiliano, a Tita, sino sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha.