Bruselas urge a España renovar el Poder Judicial antes de ocupar la presidencia de la UE

El Comisario Europeo, Didier Reynders, ha incidido en la importancia que supone renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que España tome posesión de la presidencia europea el próximo 1 de julio y al mismo tiempo, también solicita la modificación del sistema de elección de sus vocales.

En el caso de España, ha indicado, que sería recomendable "proceder con la renovación del CGPJ como cuestión prioritaria e iniciar de forma inmediata tras la renovación un proceso para adaptar la designación de sus jueces que tenga en cuenta los estándares europeos".

Advertencia para España

El comisario recalcó que Bruselas tiene como marco de actuación el diálogo, aunque "desafortunadamente no siempre trae resultados", apunta. Asimismo, advierte que en caso de que el diálogo no funcione, se puede imponer procedimientos de infracción y recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por lo que no se descarta que España sea sancionado en caso de no desbloquear el CGPJ según las directrices específicas planteadas a los Estados Miembros "tal y como se ha empleado con Polonia", recuerda.

Además, existen nuevos instrumentos, como la condicionalidad de los fondos. En este sentido, ha dicho, Bruselas lanzó un procedimiento de condicionalidad presupuestaria contra Hungría el año pasado, lo que bloqueó fondos de cohesión para este país. Además, se han establecido una serie de hitos en el caso de ambos países relacionados con esta materia que se deben cumplir para que reciban fondos europeos para sus respectivos planes de recuperación.

PSOE insiste al PP

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegrí, insistió al grupo popular sobre la renovación del Poder Judicial una vez que Reynders lo haya solicitado de forma pública. "Si el PP quisiera, mañana se procedería a renovar el CGPJ", y lamenta una "parálisis inédita" tras más de 1.600 días sin renovarse.