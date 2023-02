El Supremo rechaza la suspensión de la elección de Sevilla como nueva sede de la Agencia Espacial Española

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar la solicitud planteada por el Ayuntamiento de Teruel sobre suspensión del acuerdo del Consejo de Ministros fechado a 5 de diciembre por el que se designa a la ciudad de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española.

La Sala manifiesta que no hay riesgo de producirse una situación irreversible en caso de no acordarse la suspensión. Según el Poder Judicial, el Ayuntamiento de Teruel apostillaba que solo se había elegido a Sevilla como nueva sede de la Agencia y que no se había creado el organismo ni se había aprobado el estatuto.

"La situación es la que describe el escrito de interposición y no hay o no se han traído al proceso elementos que apunten que se están dando pasos irreversibles", apunta el Supremo.

Los magistrados del Tribunal han explicado que de momento se trata de una resolución nominativa y apuntan que hasta el momento no es necesario inmiscuirse en una suspensión urgente. Además, explican que, si la situación cambia, el Ayuntamiento de Teruel puede tener la oportunidad de presentarse como candidato a la sede de la Agencia Espacial Española.

La Sala considera que no concurre la apariencia de buen derecho como razón para fundamentar la medida cautelar, como solicita el ayuntamiento, y recuerda que es reiterado su criterio sobre su aplicabilidad exclusivamente en los supuestos en que sea perceptible a simple vista la ilegalidad de la actuación sobre la que se pide. Y por ello, ante el fallo del Supremo, se condena al Ayuntamiento a la tasación de un máximo de 600 euros en materia de costas.