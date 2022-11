Las empresas y accionistas minoritarios sufren, en ocasiones, conflictos durante su actividad profesional

Las empresas y los accionistas minoritarios son víctima, algunas veces, de diversos problemas en el desarrollo de su actividad profesional. Entre los contratiempos más perjudiciales, se encuentran los conflictos societarios a los que se vincula la salida judicializada de los socios, que impactan completamente en el sector de Derecho Mercantil y el Derecho Penal Económico. Ambos escenarios, presentan un grave perjuicio en la vida de la persona que los sufre, pueden agravarse por la falta de especialización en abogados, fiscales y jueces.

Estos han sido los pilares principales tratados en la jornada temática "Conflictos societarios y salida judicializada de socios: Problemática y soluciones desde el punto de vista de la empresa y del accionista minoritario", organizada por De la Riva y Pastor Abogados.

"El conflicto con el socio minoritario genera problemas en juntas generales, impugnaciones de acuerdos y en administraciones desleales, entre otros. Por estos motivos, es vital estar asesorado por personas especializadas. A la hora de administrar una sociedad, lo más relevante es estar centrado en hacerlo correctamente. Estas situaciones de conflicto dificultan la toma de decisiones de los clientes, de ahí la importancia de contar con alguien que aporte conocimiento y tranquilidad", explica en la Ignacio de la Riva, socio director de `De la Riva y Pastor Abogados.´

Los problemas más habituales que tratan los despachos tienen que ver con el socio minoritario, que no obtiene rendimiento económico de sus acciones o participaciones sociales. Esto atrae la consecuencia de que a final de año le llegue a costar dinero en forma de impuesto de patrimonio. Los socios mayoritarios aprovechan su situación para generar contabilidades en las que no afloran beneficios. Incluso en otras ocasiones, se abusa de mayorías para no dejar participar a los minoritarios en la vida de la empresa y ocultarles información.

Sobre lo anterior habló en profundidad el socio director de De la Riva y Pastor Abogados, Félix Pastor, durante la ponencia "Herramientas del Derecho Mercantil para solucionar los conflictos societarios". Tal y como explicó, en dichas situaciones en fundamental "generar transparencia e información a través del Derecho Mercantil, como paso previo a tomar decisiones y ejercitar las acciones correspondientes". En esta línea, incidió en que "el abogado debe generar confianza" para evitar que el problema se enquiste.

El socio director de Frago & Suárez Abogados Penalistas, Juan Antonio Frago, aportó su experiencia desde el Derecho Penal Económico en la ponencia "El delito de administración desleal en el marco del conflicto societario". Durante su intervención, abordó los aspectos clave del Código Penal referentes a los delitos societarios, así como la administración desleal. "Lo primero es determinar rápido si el problema se puede abordar desde lo Mercantil o hay que emplear una querella. Desde la perspectiva penal, cabe distinguir si se va a enfocar una actuación o aproximación por una vía policial o directamente poniendo una querella en el juzgado. Lo procedente es acudir con las pruebas preparadas porque solo hay 1 año de instrucción para los procedimientos", afirmó.

Por último, el director de la Oficina Inmobiliaria Barnes en Madrid y exadministrador del Grupo Inmobiliario Martínez Tierno, Álvaro Martínez Pena, añadió su experiencia como empresario que vivió un conflicto societario. Según sus palabras, "es fundamental estar acompañado de un abogado desde el primer momento, antes de que surja un problema". "Como socio y administrador de varias sociedades, hay problemas que se ven cuando ya es tarde. Ahí entra la figura del abogado para prevenir", sentenció.