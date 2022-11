Best Lawyers condecora a seis socios de Grant Thornton como los mejores abogados de España

Best Lawyers, uno de los directorios más conocidos del sector legal, ha hecho públicos los resultados de su ranking, en su 15ª edición, en el que reconoce a los mejores abogados del año en España. Un total de seis socios pertenecientes a Grant Thornton han sido seleccionados con este galardón.

Aurora Sanz, socia directora de Laboral; Álvaro Rodríguez, socio director de Legal Mercantil; Eduardo Cosmen, socio director de Fiscal; Germán Rodrigo, socio director de Fiscal y Legal en la Comunidad Valenciana; Socia Soraya Muñoz, que también desarrolla su labor en la oficina levantina. Y, por último, la Socia directora de Legal Mercantil de la Firma en Vigo, Eva Hernando. Son los reconocidos por Best Lawyers como los mejores abogados del país.

Gracias a estos a nuevos reconocimientos, las tres áreas jurídicas del derecho de los negocios en la que Grant Thornton asesora sigue siendo destacada en el mercado y continúan desarrollándose como una player jurídico de referencia para todas las compañías españolas. La Firma factura más de 20 millones de € gracias a estos servicios, se posiciona en el Top 30 de mejores despachos de abogados del país (según el ranking Expansión 2022) y, además, su práctica fiscal también ha sido reconocida como una de las 20 mejores de España (según Ranking Cinco Días, Statista 2021).

Best Lawyers reconoce la profesionalidas de estos socios en las siguientes categorías:

-Eva Hernando, Socia Directora de Mercantil de la sede de Vigo (Corporate and Mergers and Acquisitions Law, Insolvency and Reorganization Law)

-Aurora Sanz, Socia Directora de Laboral (Labor and Employment Law)

-Eduardo Cosmen, Socio Director de Fiscal (Tax Law)

-Germán Rodrigo, Socio Director de Tax & Legal en la Comunidad Valenciana (Tax Law)

-Soraya Muñoz, Socia de Laboral (Labor and Employment Law)

-Álvaro Rodriguez, Socia Director de Legal (Corporate and Mergers and Acquisitions Law, Insolvency and Reorganization Law).

Best Lawyers comenzó su a rodar hace 33 años y desde entonces reconoce anualmente el ejercicio de la práctica del derecho de los negocios en función de la valoración de los compañeros de profesión, que votan a los candidatos que consideran meritorios para recibir este importante reconocimiento internacional, según la calidad de los servicios legales prestados y sus aptitudes profesionales.

La publicación estadounidense cuenta desde 2008 con una edición en España, en la que se distinguen a los mejores abogados del país en más de una treintena de especialidades distintas de la práctica del Derecho de los negocios.