¿Por qué interesa el 'Cloud Computing' para tu negocio?

El Cloud Computing es un conjunto de tecnologías que permiten a las empresas y usuarios utilizar la capacidad de computación como un servicio. La nube, como también se conoce, agrupa y ofrece servicios digitales accesibles a través de Internet. Así, las empresas no necesitan hacer grandes inversiones iniciales en la adquisición de licencias o en desarrollar sus propios sistemas. Entonces, ¿por qué interesa esta tecnología a un negocio? "Las empresas no buscan una solución de IT (tecnología de la información, en inglés) inamovible, sino un modelo que las acompañe en sus procesos de transformación de negocio", comenta Rui Costa, vicepresidente de Ventas de Salesforce para Iberia, Italia y Suiza.

A su juicio, la posibilidad de hacer crecer la solución tecnológica al ritmo del negocio es esencial, así como el hecho de poder beneficiarse de la innovación que los proveedores de Cloud Computing incorporan de forma regular a su tecnología.

Cómo funciona

Enric Clarà, Cloud & Infrastructure Practice Lead de Experis (ManpowerGroup), detalla que "se cargan y almacenan datos en servidores y, para mantener la disponibilidad, se utiliza la redundancia". Es decir, los proveedores del Cloud alojan esos datos en múltiples máquinas virtuales en centros ubicados a lo largo de todo el mundo. En este sentido, Nieves Franco, CEO de Arsys, avisa de que "la administración técnica del hardware y del software que requieren las empresas actualmente es algo extremadamente complejo y costoso". Por ejemplo, hay que comprar un servidor, configurarlo, instalar aplicaciones, conectarlo a una red de alta velocidad, tenerlo permanentemente en funcionamiento, hacer una copia de seguridad, garantizar el rendimiento a los usuarios en todo momento, etcétera. Por ello, "todas estas tareas se externalizan en proveedores especializados", que ponen a disposición de sus clientes esta capacidad de computación como un servicio, al igual que sucede con el agua o la electricidad.

Costa confirma que "cada vez hay más concienciación sobre las ventajas de Cloud Computing al día a día de las empresas". Defiende que es más sencillo el proceso de adopción en empresas pequeñas. Por otro lado, señala "no se entiende la transformación digital sin Cloud", asegurando que "el futuro es Cloud". Según Franco, más que preguntarse por los motivos de utilizar el Cloud, hay que preguntarse por qué no utilizarlo: "Si una empresa no utiliza la nube, difícilmente podrá garantizar su competitividad".

"Hay muchas ventajas que nos aporta trabajar en la nube", sentencia Clarà. Resume que, en primer lugar, ofrece escalabilidad y agilidad. "Una infraestructura basada en Cloud es más versátil y permite a las empresas administrar los recursos en función de las necesidades de negocio", argumenta. En segundo, la fiabilidad que se logra con la redundancia. "Los proveedores permiten desplegar la infraestructura y guardar los datos en zonas geográficamente distintas, lo que proporciona mayores garantías de seguridad", apunta.

La redundancia y la distribución global igualmente tienen otras ventajas como la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres. "Se pueden crear vaults o cámaras de seguridad para guardar contraseñas y documentos confidenciales", señala. Gracias a la nube, los datos ya no están almacenados en centros de datos aislados. Sobre esto, Costa subraya que Cloud Computing ha facilitado la multilocalización, "porque el acceso a los datos de la empresa y a las aplicaciones de trabajo se puede hacer desde cualquier ubicación".

En ocasiones, las nubes cuentan con herramientas para realizar distintas funciones, desde el editor de texto al que accedemos como usuario y que nos permite escribir en el móvil o desde el ordenador de casa y del trabajo indistintamente, hasta una tienda online, un editor de imágenes o la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos que requiere un complejo sistema de Industria 4.0. Algunas de las herramientas están orientadas a un tipo de nube o proveedor especifico. Clarà sostiene que, a grandes rasgos, son los propios proveedores de servicios Cloud los que ofrecen las herramientas en la nube pública. Por volumen, está Amazon Web Services (AWS), que tiene alrededor de 300 herramientas disponibles. Por su parte, Google Cloud Platform (GCP) da acceso todas las aplicaciones de desarrollo web que Google estaba ofreciendo por separado. "Al ser una tecnología abierta, es posible tener múltiples esquemas y compatibilizarla con desarrollos que no hayan sido necesariamente creados por Google", informa. Por último, Microsoft Azure engloba alrededor de 600 servicios.

La flexibilidad es algo inherente al 'Cloud' porque éste es capacidad de cómputo como servicio

Banco Santander y el 'cloud computing'

Muchos bancos están migrando, precisamente, su estructura tecnológica a la nube. Pero, lo verdaderamente transformador es digitalizar el core bancario en ella. Un ejemplo de esto es Gravity de Banco Santander, que le está ayudando a convertirse en una empresa "nativa digital", con la agilidad y las capacidades necesarias para ofrecer la mejor experiencia de cliente. Se trata de un gran avance, por proporcionar un sistema de core bancario nuevo y moderno adaptado a la próxima década, manteniendo los procesos y datos actuales. De hecho, Santander es el primer gran banco del mundo con un software propio que digitaliza el core bancario. Ya se ha implantado con éxito en la plataforma de Santander UK Corporate (que engloba a todos los clientes comerciales y corporativos) y en negocios de la entidad en Chile y Brasil. Se han trasladado 70 millones de líneas de código del mainframe (sistema tecnológico tradicional) a la nube gracias a Gravity, que cuenta con 1,3 millones de líneas de código.

La plataforma del core bancario es la parte más crítica de la infraestructura informática de un banco y es donde se tramitan las principales operaciones financieras, como transferencias de dinero, depósitos o préstamos. Esta transformación permite un acceso más fácil y rápido a los datos, una mayor simplicidad y el lanzamiento más rápido de nuevas funcionalidades, en cuestión de horas en lugar de días, y actualizaciones de aplicaciones más frecuentes, al tiempo que ayuda al banco a obtener valor con análisis en tiempo real y brindar mejores productos y servicios.

La migración del core bancario a una plataforma completamente nueva puede ser arriesgada porque transforma y migra el conjunto de datos bancarios más básicos, con enormes implicaciones de riesgo. Este proceso tendría una duración de cuatro años, o más, ralentizando la evolución natural de la plataforma. Sin contar que podría causar interrupciones o pérdidas de calidad en el servicio. De ahí que Banco Santander haya desarrollado Gravity para superar todas esas limitaciones. Es una solución increíblemente innovadora que habilita una plataforma basada en la nube mientras se conserva la funcionalidad actual, sin interrumpir las actividades empresariales en ningún momento y manteniendo la duración y los costes del proyecto bajo control.

Banco Santander trabaja a diario para ofrecer a sus clientes los mejores servicios. De ahí que la entidad financiera apostase por Gravity para digitalizar el core bancario sin que el usuario percibiese esta trasformación. Un ejemplo perfecto de la apuesta del banco por la innovación que, gracias a proyectos como este, le han llevado a ser reconocido por The Banker como el banco más innovador a nivel global con el premio 'Banco más innovador del mundo".

