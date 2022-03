KPMG: "El 'reporting' es lo primero y debería ser la última milla"

La jornada empresarial: comenzó con la intervención de Amador G. Ayora, director de elEconomista, que realizó la apertura del acto y expuso el compromiso del periódico con las estrategias ESG. elEconomista es pionero en sostenibilidad y "el primer periódico en certificar su huella de carbono, ya que una empresa que no se preocupe por la sostenibilidad, no tiene futuro", explicó.

G. Ayora dio paso a un interesante coloquio entre Belén Díaz, socia responsable de Digital Corporate Solutions de KPMG en España, y Adolfo Pellicer, country manager de Workday.

Se trataron temas como la actualidad y la evolución de las estrategias de ESG, el marco regulatorio y los posibles roles del director financiero en este aspecto. Y ambos expertos coincidieron en que los retos más importantes para las empresas actuales son la transformación digital y la transformación sostenible.

El panorama ha cambiado mucho desde la llegada de este concepto, "hace apenas siete, ocho o nueve años no llegaba ni al 20% a las empresas que reportaban datos sobre sostenibilidad a nivel global", expuso Adolfo Pellicer, pero, según datos de KPMG, ese dato asciende al 80% de las compañías actualmente.

El coste de las empresas que no están preocupándose por la sostenibilidad y no llevan a cabo estrategias ESG es muy alto y están abocadas al fracaso. No solo eso, sino que está empezando a surgir una nueva normativa específica para las comunicaciones sobre sostenibilidad, pero no existe un marco regulatorio global y hay importantes diferencias entre regiones y, en ese aspecto, "la Unión Europea ha tomado la delantera, y no solo en el tema de reporting", expuso Díaz, pero todavía no cuenta con la madurez y experiencia necesaria y se encuentra en fases de desarrollo y "falta concreción en cuanto al qué se debe comunicar y la implantación de un estándar global", añadió.

Belén Díaz (KPMG) y Adolfo Pellicer (Workday)

También, repasaron la situación de las empresas de nuestro país pertenecientes al Ibex 35 y que cada vez están más preocupadas por las estrategias ESG, "casi el 50% de las empresas cotizadas de España han creado comisiones específicas de seguimiento para las estrategias ESG", según Pellicer.

La comunicación de las estrategias ESG es necesaria para transmitir lo que las compañías están haciendo al respecto, pero se enfrentan al reto de conseguir información de calidad y de interés para sus públicos.

Las estrategias sostenibles tienen que ir mucho más allá de la comunicación de datos sobre sostenibilidad. Díaz explicó cómo "el reporting es lo primero que se suele tener en cuenta en las estrategias ESG" y se trató la cuestión de que "hasta qué punto están las estrategias ESG integradas en los modelos de negocio de las compañías y en los presupuestos".

Ambos expertos coincidieron en la importancia del rol del director financiero en este aspecto, ya que cuenta con las capacidades para articular y vincular las estrategias ESG con el ámbito operativo de la compañía.

De hecho, "lo verdaderamente importante es la convicción y el convencimiento de que para mantener la sostenibilidad en el tiempo tendrá que cuestionarse la mayoría de sus procesos", concluyó Díaz.