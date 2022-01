El 15% de las emisiones sostenibles en 2025 vendrán ya de emergentes

La financiación sostenible, tanto en forma de bonos como de préstamos, ha crecido de forma exponencial a lo largo de la última década. Si en 2010 se registraron menos de 15.000 millones de dólares en este tipo de emisiones en todo el globo, en 2021 el dato alcanzó, a cierre del tercer trimestre, los 1,1 billones de dólares, y se espera que en el conjunto de 2021 haya escalado hasta 1,4 billones. Consulte más artículos sobre financiación sostenible en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Y estas cifras no harán sino crecer. Según un estudio conjunto de Pictet AM y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), las emisiones responsables pueden llegar hasta los 4,5 billones de dólares anuales en 2025. El informe destaca, en particular, el crecimiento de los mercados emergentes, que podrían saltar desde los 50.000 millones de dólares de 2020 hasta rebasar los 700.000 millones en 2025. Si se cumple esta previsión, de los mercados en desarrollo procedería el 15,5% del total de emisiones sostenibles de aquí a tres años. En 2020, representaron un 7%, aproximadamente. Todos estos datos corresponden tanto a emisiones de deuda como a préstamos.

"Con un número creciente de grandes compañías comprometidas con la reducción de sus emisiones netas, la demanda de financiación verde aumentará sustancialmente en los próximos años", se señala en el informe.

El documento también desgrana cuáles son los países más potentes en emisiones de bonos verdes, donde el peso de los emergentes ya es muy destacado. La líder absoluta en este tipo de colocaciones es China, que ha puesto en el mercado más de 200.000 millones de dólares desde 2015. El gigante asiático supera a Alemania, Francia y EEUU, según el informe. Pero no es el único país en desarrollo que se coloca entre los diez primeros emisores verdes: también están en esa lista India, Chile, Brasil e Indonesia.

Una "revolución silenciosa"

En palabras de Raymond Sagayam, director de inversiones de renta fija de Pictet AM, el informe "corrobora nuestra convicción de que se va a producir una revolución silenciosa en los mercados de renta fija, que beneficiará tanto al inversor y la sociedad en su conjunto, como al medioambiente". Por su parte, Sonja Gibbs, directora ejecutiva y responsable de finanzas sostenibles de IIF, estima que en 2025 "serán muy pocos los inversores a nivel mundial que no cuenten con una importante asignación a inversiones verdes o con sello ESG [acrónimo anglosajón que alude a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza]".

Esta revolución no está exenta de desafíos para el inversor, advierten desde Pictet AM: "Es necesario estudiar los riesgos. Los bonos con criterios ESG, pueden, por complejidad, ser caros de analizar y deben ser examinados con mucho más detalle. A menudo no se ajustan fácilmente a la construcción de carteras que el inversor emplea", señalan.