Credit Suisse: solo Austria e Italia han elevado el número de mujeres consejeras más rápido que España

España es uno de los países que más han elevado la presencia de mujeres en los consejos de administración en los últimos 6 años. En concreto, si en 2015, de media, el 16,9% de los consejeros eran féminas, en el presente año el dato se eleva al 31,1%. Pocos países han dado un salto tan grande (de más de 14 puntos porcentuales): solo han avanzado más rápidamente Austria (que ha subido unos 18 puntos, hasta representar las mujeres el 39,2% de los consejos) e Italia (que mejora 14,6 puntos, con representación femenina del 39,4% en estos órganos de administración). Así se recoge en el informe de Credit Suisse Gender 3000 in 2021: Broadening the diversity discussion, que se ha presentado este martes, y que ha analizado el desglose por género de 33.000 altos ejecutivos de más de 3.000 empresas en 46 países.

Pese a esta mejora, este país no se sitúa en cabeza en cuanto al número de consejeras. Ese 31,1% sitúa a España en la decimocuarta posición entre los 46 países analizados por Credit Suisse, muy lejos de Francia o Italia (ver gráfico bajo estas líneas), aunque por encima de Estados Unidos (allí hay un 28,1% de consejeras). La buena noticia es que prácticamente en todas estas geografías, la presencia femenina no ha hecho sino crecer desde 2015. Consulte más noticias sobre igualdad de género en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

En junio de 2020, la CNMV revisó su Código de Buen Gobierno y elevó del 30% al 40% el porcentaje de mujeres consejeras que deberían tener las compañías. Para ello da un plazo hasta finales de 2022, aunque hasta entonces el porcentaje no debe ser inferior al 30%.

El estudio presentado por Credit Suisse también observa el porcentaje de mujeres ejecutivas en las compañías, y los datos, pese a mostrar una evolución positiva, no favorecen a España. De media, solo un 4% de los consejeros delegados (Chief Executive Officer, CEO) son mujeres en este país, muy lejos del 25% de Noruega, el 19% de Suecia, el 17% de Vietnam o el 11% de Dinamarca. En cuanto al dato medio de mujeres ejecutivas (Women in Management o WiM), más allá del CEO, España sale algo mejor en la foto, al llegar al 19%. De nuevo, los datos no han hecho sino mejorar, destaca el informe (ese 19% era un 17% hace un par de años).

El informe también pone de relieve, al igual que hizo una investigación anterior, lo que denomina una "prima de diversidad". "Nuestro análisis anterior concluyó que las compañías con un liderazgo más diverso en lo que respecta al género había obtenido retornos de capital más altos, márgenes más elevados y una menor volatilidad" que las no tan diversas. Con esta actualización, "esa prima de diversidad todavía es aparente". "Las compañías que mejor lo hacen en el comportamiento de su acción muestran una mayor diversidad, tanto en el consejo como en el conjunto de la alta dirección", afirman los expertos del banco.

En concreto, si nos fijamos en la rentabilidad anualizada a 10 años que obtienen estas compañías en bolsa, las que tienen una presencia de mujeres ejecutivas igual o superior al 20% alcanzan un 9,7% anualizado, frente al 7,5% de aquellas que cuentan con menos de un 15% de féminas en la alta dirección. "Sin embargo", matizan estos expertos, "también está respaldada nuestra creencia de que las métricas sobre los equipos directivos pueden ser estrechas para medir el éxito".