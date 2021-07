Silvia García-Castaño (Tressis): "En el peor día, el 'Siroco' cae 2 puntos menos que el mercado"

Construido como un fondo de fondos, el Siroco Tendencias ISR, que Tressis lanzó a finales de mayo, no contempla el mundo fijándose en geografías, sino en grandes temáticas, según explica Silvia García-Castaño, directora de Inversiones y Productos de la entidad. Es un fondo de renta variable y, por definición, de largo plazo, como lo son las tendencias en las que invierte. Como otros productos de la firma, en su denominación lleva el nombre de un viento (otros lo toman del alisio, o del harmatán) y, aunque su nombre puede asociarse, en un primer momento, a cierto grado de locura, su filosofía es más bien la contraria, ya que enfoca la inversión a tres grandes áreas de futuro como son los cambios sociodemográficos, la sostenibilidad y la tecnología. Consulte más artículos relacionados con la sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Partiendo de la base de que una inversión correcta debe duplicarse cada 10 años (y alcanzar un 7% anualizado), este fondo, que es de largo plazo, aspirará a más que duplicarla.

Ese es el objetivo. Si la rentabilidad media esperada para el S&P 500 a muy largo plazo ronda el 9%, estas tendencias consiguen una rentabilidad en la franja superior. Lógicamente, el inversor debe saber dónde está: esta no es una inversión convencional, geográfica, lo que puede llevar a que, en un momento dado, algunos sectores sufran más en la caída. Me preocupaba construir la cartera de forma que no solo fuese bien en los momentos 'bonitos', sino que en los más complicados [la caída] tuviese un límite. Quería una cartera que completase mucho el perfil a la baja, aunque sacrificásemos algo de retorno al alza. Hemos hecho muchos ejercicios para testar esas tendencias.

¿Y cómo redujo la volatilidad?

Lo primero fue reducir los solapamientos entre unos fondos y otros, y los sesgos excesivos. Porque puedes comprar un fondo de economía circular, otro de tecnologías disruptivas y otro de fintech, y que te generen un sesgo sectorial muy grande. Hemos identificado las temáticas en las que queremos estar, y después las hemos elaborado en subcategorías en las que encontramos valor. No es que esos temas vayan a ser estáticos, se moverán a lo largo del tiempo. Pero hemos tenido que cortar algunos sesgos para proteger a la baja (por ejemplo, las industriales pesaban mucho y aportaban mucha volatilidad, así como un componente menos sostenible). Hemos trabajado mucho esos drawdowns [caídas máximas].

¿Han introducido menos volatilizad que la del propio índice?

La volatilidad de la cartera es 2 puntos inferior a la del MSCI All Country World Index. La máxima caída es inferior, recupera mucho más rápido que el MSCI mundial, el peor día cae 2 puntos menos, el mejor día es algo más bajo... Los peores 12 meses nuestra cartera habría caído un 12%, frente al 20% del MSCI; en los doce mejores, la cartera habría subido un 86%, y el MSCI un 65%.

¿Cómo se reparte la asignación de activos?

Es una cartera pura de arquitectura abierta, una cartera multigestor en la que partimos de analizar el mundo por grandes temáticas. Y vemos tres enormes áreas: cambio sociodemográfico, sostenibilidad y tecnología. El fondo se divide aproximadamente con el 30% en cada categoría. En cuanto a la sostenibilidad, el 71% de los fondos son artículo 8 o 9, y el 29% restante son 6.

¿La inversión directa nunca será la parte principal de la cartera?

En principio no está definido así, lo que no quiere decir que no se pueda incorporar, en algún momento, alguna compañía. Pero es difícil, porque tienes fondos con entre 50 y 200 valores, y meter un valor te altera todo el mapa del perfil.

Tienen fondos, pero no ETF (fondos cotizados), pese al abaratamiento que suponen. ¿Por qué?

Los ETF no son tan baratos, y cada fondo de cada idea lo hemos comparado con su fondo indexado -cuando existe, que pocas veces existe- o con su ETF, y nos hemos sentido muy cómodos con los gestores. En algún caso quizá, pero el abaratamiento era mínimo. Eso no quiere decir que no vayan a ir apareciendo en la cartera, porque esa comparativa va a estar presente. El reto es que fondo que entre, fondo que consistentemente bata a su índice de referencia.

Tienen 18 fondos en cartera. ¿Cuál es el trato con esas gestoras?

Tenemos contacto con todas ellas, es condición imprescindible. Es fundamental conocer a los gestores. Necesitamos tener acceso a ellos y recibir respuestas y, si no los tenemos, salen de la cartera.

¿Cuántos fondos suponen un 'porfolio' manejable?

Ahora tenemos 18, y considero que tener entre 15 y 25 es una diversificación razonable.