Teresa Casla, presidenta de Fonditel: el rating ESG "será como una triple A de un bono, o como un PER"

"En tres o cuatro años", la tendencia es a que la sostenibilidad "sea como un commodity. Es decir, el ESG será como un triple A de un bono, como un PER [ratio precio/beneficio] de una acción", ha apuntado Teresa Casla, presidenta y CEO de Fonditel (el fondo de pensiones de empleados de Telefónica), esta mañana en el arranque de la Semana ISR de Spainsif, que se celebra hasta el 8 de junio.

La clave, añadió Casla, que es vicepresidenta de esta plataforma que promueve la inversión sostenible, es que la regulación facilite la estandarización de los datos, ya que éstos todavía "no son heterogéneos", aunque "ya empieza a haber algunas reglas" al respecto, así como la medición del impacto de las inversiones sostenibles. Casla ha aprovechado su intervención para comentar en positivo los planes del Gobierno sobre la creación de un fondo de promoción pública de planes de pensiones en España. "Por primera vez en mucho tiempo hay voluntad política", ha celebrado.

"No hay ni un encuentro con los partícipes en los que éstos no pregunten por cómo se gestionan sus ahorros en cuanto a ESG", según Pablo Nortes (Willis Towers Watson)

En la mesa redonda celebrada este viernes también se abordado el interés, creciente, del inversor minorista por los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG): "No hay ni una sesión de comunicación con los partícipes de los fondos de pensiones en la que no pregunten por cómo se están gestionando sus ahorros en cuanto a los criterios de sostenibilidad", ha afirmado Pablo Nortes, socio director de inversiones de Willis Towers Watson. Esta primera mesa abordaba el tema de Los criterios ESG en los planes de pensiones de empleo.

Nortes ha ilustrado ese interés al alza, y las consecuencias que puede tener ignorarlo, con un ejemplo: "Hace unos años, un partícipe de un fondo de pensiones australiano demandó al propio fondo porque no contaba con una declaración sobre cómo integraba los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. La repercusión mediática de esto fue enorme, así como la repercusión en el propio fondo". El socio director de Willis Towers Watson enlazó esta idea con la necesidad de incorporar la ISR, por un motivo de "rentabilidad/riesgo", pero también por "las presiones sociales". Por otro lado, ese binomio rentabilidad/riesgo" ha quedado obsoleto; "Tenemos que incorporar en la ecuación el impacto, algo que, como inversores nos obliga a medir ese impacto. Y creo que a partir de ahora los fondos de pensiones, a la hora de revisar sus asignaciones o su estrategia, deberían pensar también en qué consecuencias tendrán esos cambios en el impacto que generamos como inversores", ha añadido.

Por su parte, Adrián Martínez, presidente de la comisión de control de Fonditel, ha explicado que, en su caso, no han percibido interés por parte de los partícipes en las cuestiones ESG, no les preguntan por cómo se gestionan sus inversiones en ese sentido. "Nosotros no lo hemos percibido así, y quizá sea, entre comillas, culpa nuestra"; lo ven, quizá, como un tema "alejado y algo elitista", ha señalado. En este sentido, Martínez ha añadido que sería conveniente que desde las comisiones de control de las gestoras "intentásemos que en la información que se pone a disposición de los partícipes y beneficiarios se incorporasen cada vez más temas ISR". Fonditel tiene el compromiso de invertir alrededor de un 10% de su cartera en activos orientados a la lucha contra el cambio climático, impacto social y ligados al cumplimiento de determinados ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas). "Actualmente tenemos aproximadamente –si no recuerdo mal- alrededor de un 8,5% en este tipo de activos y nuestro objetivo para los próximos años sería alcanzar ese 10% o incluso un poco más", ha apuntado Martínez.

Andrés Herrero, de Previsión social de UGT, ha comentado que es "fundamental" la "revisión que se está produciendo ahora de la directiva de información no financiera. Creemos que antes de avanzar en la ISR tenemos que manejar una información fiable y comparable". En este sentido, es posible que la ISR haya avanzado más de lo que es posible digerir. "Quizá deberíamos haber esperado un poco más a desarrollos normativos como éste", ha advertido.