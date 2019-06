Trump arranca a Kim Jong-un un encuentro improvisado en la frontera de Corea del Norte

Reunión sorpresa entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. En unas horas, ambos mandatarios mantendrán un tercer encuentro en el límite entre las dos Coreas, en la zona desmilitarizada (DMZ). Normalmente, las reuniones bilaterales necesitan meses de preparación, especialmente entre mandatarios de países en conflicto, pero Trump sólo ha necesitado deslizar su propuesta horas antes en un tuit.

"Voy a hacer una declaración muy breve, porque nos vamos a la DMZ donde me voy a reunir con el líder supremo Kim Jong-un", ha explicado Trump en una rueda de prensa celebrada al término de su cumbre en Seúl con su homólogo surcoreano, Moon Jae-in. La reunión entre Trump y Kim no se había confirmado oficialmente hasta ahora, ya que el mandatario estadounidense propuso el encuentro a través de la red social Twitter en la víspera, una oferta que Pionyang no había aceptado formalmente pese a calificarla de "muy interesante" y positiva para las relaciones bilaterales.

"Lo había planeado hace tiempo pero tuve la idea ayer de proponer que nos saludemos y nos demos un apretón de manos, porque no nos vemos desde Vietnam"

"Tenemos una buena relación. Nos entendemos y eso puede llevar a cosas buenas", ha añadido Trump. El presidente ha detallado que la reunión de hoy "solo es un paso. puede ser un buen paso o no. Pero creo que va a ser muy importante".

"Lo había planeado hace tiempo pero tuve la idea ayer de proponer que nos saludemos y nos demos un apretón de manos, porque no nos vemos desde Vietnam, donde celebramos una gran reunión", ha aludido Trump en referencia a la cumbre de Hanoi en febrero, en la que ambos líderes no se pusieron de acuerdo sobre el modelo de desnuclearización.

El presidente de Estados Unidos se encuentra ya en la zona desmilitarizada, la franja de seguridad que separa las dos Coreas, para mantener el encuentro con su homólogo norcoreano. Trump ha llegado acompañado del presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, y juntos han visitado un puesto de control situado en la parte más septentrional del lado surcoreano de la zona que separa ambas Coreas.

De acuerdo con las primeras informaciones, Trump y Kim se reunirán en el Área de Seguridad Conjunta de Panmunjom. El presidente surcoreano, Moon Jae In, ha confirmado que ha sido invitado al encuentro pero ha anunciado que su diálogo con el líder norcoreano ocurrirá "más tarde".

Cita en Hanoi

El inquilino de la Casa Blanca ha considerado que se alabó mucho la primera cumbre que ambos mantuvieron en Singapur en junio de 2018, aunque considera que la de Hanói "fue mejor en términos de lo conseguido".

En la capital vietnamita, Pyonyang abogó por una desnuclearización gradual acompañada del progresivo levantamiento de sanciones, una oferta que Washington -que sostiene que no relajará sanción alguna mientras el régimen no elimine sus programas nuclear, de misiles y de armas químicas y biológicas- consideró inaceptable.

Trump también recordó que al inicio de su presidencia, en 2017, hubo mucha tensión en la península debido a los repetidos test de armas norcoreanos y a las beligerantes respuestas que daba en Twitter.

"Al principio había mucha ira entre yo y Kim Jong-un pero en un momento dado las cosas cambiaron entre nosotros", ha explicado, añadiendo que ambas Coreas viven ahora una mejor situación en términos de seguridad porque Pyonyang no está haciendo test nucleares o de misiles.

Por su parte, Moon Jae-in ha asegurado que Trump y él están "en la misma página en cuanto a desnuclearización", ha subrayado el peso de la alianza entre Seúl y Washington y ha destacado el hecho histórico de que por primera vez líderes de EEUU y Corea del Norte se vayan a ver en la frontera que divide ambas Coreas, que permanecen en guerra desde hace casi 70 años.