Trump ofrece a líder norcoreano Kim Jong Un reunirse tras el G20

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice estar dispuesto a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas aunque sea solo para saludarse.

Así lo ha expresado el mandatario en tuit donde indica que tras las reuniones importantes con el presidente chino Xi Jinping en Osaka, Japón, pondrá rumbo a Corea del Sur, con el presidente surcoreano, Moon Jae-in. "Mientras esté allí, si Kim también lo ve, me reuniría con él en la zona desmilitarizada solo para darnos la mano y decir hola", escribió Trump.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!