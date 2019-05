España descarta la entrega de Leopoldo López a la justicia de Venezuela e insta a buscar una solución pacífica

Tras la orden de búsqueda y captura dictada por el Tribunal Supremo de Venezuela contra el líder opositor Leopoldo López, refugiado en la embajada española en Caracas como "huésped", el Gobierno de España ha descartado toda entrega del político al régimen de Maduro.

En un comunicado, el Gobierno deja constancia de que "en ningún caso contempla la entrega de Leopoldo López a las autoridades venezolanas ni su desalojo de la Residencia del embajador". El Ejecutivo español confía además en que Venezuela respete la inviolabilidad de la sede de la legación diplomática española en Caracas.

España ha recordado que las embajadas se rigen por principios de "inviolabilidad e inmunidad", según establece el Derecho Internacional, y por lo tanto no pueden acceder a ellas ninguna persona o autoridad que no cuente con la autorización del Gobierno al que pertenece la sede diplomática. De este modo, se manda un claro mensaje a Venezuela de que el invitado del embajador español, Leopoldo López, no podrá ser sustraído por la fuerza de agentes que actúen a las órdenes de Maduro, ya que éstos no tendrán, en ningún caso, autorización para traspasar los límites de la embajada.

España ha insistido en que mantiene todos los cauces de comunicación abiertos con Venezuela y que busca una solución "pacífica y democrática" para resolver la situación. El Gobierno ha expresado su confianza en que las relaciones bilaterales no se vean afectadas por el escenario creado tras la liberación de Leopoldo López por un grupo de militares leales a Juan Guaidó, el presidente del Parlamento venezolano y encargado de convocar unas elecciones en el país.

El ministro de Exteriores español en funciones, Josep Borrell, matizó este jueves que Leopoldo López se encontraba alojado en la Embajada de España en Caracas en calidad de "huésped y no como asilado", ya que el asilo sólo puede solicitarse desde el territorio del país al que se recurre.

Leopoldo López rechaza un golpe de Estado

El líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, ha comparecido este jueves frente a la residencia del embajador español en Venezuela, al que ha agradecido que le haya acogido en calidad de "huésped" y ha reivindicado la rebelión de militares venezolanos el pasado 30 de abril no como un golpe de Estado sino como parte de un proceso para la instauración de un gobierno de transición para Venezuela.

"Lo ocurrido es parte de un proceso que siempre se planteó como un primer paso, no como un proceso definitivo", ha afirmado en respuesta a una pregunta de la prensa sobre la "precipitación" de los sucesos del 30 de abril.

En cualquier caso ha negado que se tratara de un intento de golpe de Estado y ha amparado esta maniobra en el Artículo 333 de la Constitución. "Cualquier venezolano, tenga uniforme o no, tiene el deber de contribuir a restituir el orden constitucional". "El quiebre que se abrió el 30 de abril se convertirá en una grieta y la grieta en una fisura", ha asegurado.

López ha subrayado que las Fuerzas Armadas "son un componente fundamental de nuestra lucha". El dirigente opositor ha explicado que durante su periodo en arresto domiciliario se reunió con "comandantes, con generales y con oficiales de los distintos organismos policiales" que manifestaron su adhesión a la Constitución y al autoproclamado presidente Juan Guaidó.

La orden del Tribunal Supremo

El Tribunal Quinto de Ejecución de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas revocó la medida de detención domiciliaria al ciudadano Leopoldo López por violarla flagrantemente, además de violar la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas.

Leopoldo López, quien fue liberado el pasado 30 de abril por militares rebeldes, se encuentra ahora junto a su familia, su mujer Lilian Tintori y su hija, refugiado en la residencia del embajador español en Caracas "por voluntad propia".

El tribunal emite así una "orden de aprehensión dirigida al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en contra del ciudadano Leopoldo López" para que "continúe cumpliendo su pena de 13 años de prisión". La nota recuerda que López ha cumplido ya cinco años, dos meses y doce días de la pena.

El comunicado destaca que es "un hecho público, notorio y comunicacional la violación por parte de Leopoldo López de la medida de detención domiciliaria, al aparecer y declarar en medios de comunicación masivos" tras su liberación.

Guaidó llama a la movilización

Por otra parte, el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha llamado a la movilización nacional este fin de semana para acabar con la "usurpación" del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Convoco a todos los sectores del país a realizar pronunciamientos exigiendo el cese de la usurpación, la actuación constitucional de la Fuerza Armada, su participación en la #OperaciónLibertad, organizar y realizar un día de paro o protesta sectorial durante la próxima semana", ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Guaidó ha convocado a las principales unidades militares a movilizarse este sábado "para que se sumen a la Constitución" y el domingo una vigila por los muertos en el marco de las protestas en el país.

"Continuar en la calle es la única manera de mantener la atención, presión, acción de la comunidad internacional, impulsar la actuación constitucional de la Fuerza Armada y demostrar a quienes aún sostienen al dictador que no habrá estabilidad mientras siga la usurpación", ha añadido. El presidente de la Asamblea Nacional ha recalcado que "hemos visto que sí es posible que las fuerzas de seguridad protejan al pueblo". "Les pido a todos mantener el carácter masivo y pacífico de la protesta y no poner sus vidas en riesgo. Esta lucha la ganaremos logrando que las armas no estén en contra del pueblo", ha añadido.