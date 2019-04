Bruselas advierte a Reino Unido de que no habrá renegociación del Brexit en caso de extensión larga

La Unión Europea no renegociará el acuerdo de divorcio ya acordado con Reino Unido si el Brexit se retrasa nuevamente, dijo el jefe de las negociaciones para el bloque, quien agregó que Londres no tendrá un período de transición a menos que acepte el acuerdo.

"Durante esa extensión no habrá ninguna renegociación del acuerdo", ha dicho Barnier en un debate entre expertos. "No habrá negociaciones sobre relaciones futuras. No podemos negociar con un estado miembro sobre relaciones futuras, no hay derecho legal para hacerlo". "Si no hay acuerdo, no hay transición", ha agregado.

Barnier ha indicado que la única forma de que Reino Unido salga de la UE de manera ordenada es aceptar el acuerdo negociado por la primera ministra Theresa May con Bruselas, que ya ha sido rechazado tres veces por el Parlamento Británico. "Es el único acuerdo posible para organizar la escisión de manera ordenada", ha advertido Barnier.

El negociador prefiere que Reino Unido apruebe el acuerdo de May

El negociador prefiere que Reino Unido apruebe el acuerdo de May, lo que supondría que se volvería a votar en la Cámara de los Comunes por cuarta vez y todavía sin tener los apoyos necesarios. "Lo más probable que Gran Bretaña salga de la Unión Europea sin un acuerdo de divorcio", ha indicado Barnier.

Aunque ha señalado que la UE estaba dispuesta a aceptar que Reino Unido se quede con la unión aduanera o una relación similar a la que tiene el bloque comunitario con Noruega. Barnier ha sido pragmático y ha indicado que hay tres opciones sobre la mesa: aceptar el acuerdo ya negociado, irse sin un acuerdo o solicitar una extensión prolongada a Brexit, lo que implicaría organizar las elecciones al Parlamento Europeo en Gran Bretaña en mayo.

Las declaraciones de Barnier se produce a diez días para que el Reino Unido decida si solicita una prórroga larga o directamente sale de la Unión Europea sin acuerdo. Hasta el 12 de abril, el Gobierno de May tiene plazo para consensuar un plan alternativo que sea creíble para justificar una extensión larga de dos años. Ayer el Parlamento Británico rechazó las cuatro opciones al Brexit, que incluían permanecer en la unión aduanera, ni segundo referéndum, ni Plan Noruega.

La prórroga, en cualquier caso, estaría circunscrita según Barnier a que el aplazamiento sirviera para celebrar elecciones anticipadas, someter el Brexit a un segundo referéndum o bien porque se construye un consenso más amplio con los laboristas para salvar un Brexit ordenado.

De cara al futuro, ha añadido Barnier, la Unión Europea quiere iniciar "lo antes posible" las negociaciones con Reino Unido para fijar las condiciones de la relación, cuyas líneas maestras quedaron recogidas en la declaración política y que Bruselas sí está dispuesta a revisar con Londres para hacerla más ambiciosa.

Theresa May está reunida con su gabinete desde primera hora para afrontar los próximos pasos. De la reunión debe salir por lo menos el compromiso de celebrar elecciones europeas. Mañana miércoles el Parlamento Británico volverá a debatir y votar las alternativas que tiene Reino Unido para el actual Brexit.