Maduro acusa a EEUU de usar tecnología en la "guerra eléctrica" contra Venezuela

Nicolás Maduro ha denunciado el uso de tecnología puntera solo disponible para el país estadounidense en la "guerra eléctrica" que ha provocado en gran parte del país una carencia de suministro eléctrico desde el pasado jueves. El presidente de Venezuela lo ha calificado de "agresión imperial".

En particular, Maduro ha denunciado que este sábado se ha producido un tercer ataque que ha afectado a partes de la red eléctrica que habían sido ya reparadas.

"Hoy habíamos reconectado un 70% del país, cuando recibimos a las horas del mediodía otro ataque de carácter cibernético a una de las fuentes de generación que estaba funcionando perfectamente y eso perturbó la reconexión y tumbó todo lo que habíamos logrado hasta el mediodía", ha afirmado Maduro durante un acto multitudinario en Caracas, en las inmediaciones del palacio presidencial.

En concreto, Maduro ha denunciado ataques a más de 150 subestaciones eléctricas del país que atribuye a "infiltrados" de la ultraderecha con apoyo de Estados Unidos. "Serán castigados con la justicia", ha remachado.

Además, el mandatario ha instado a los venezolanos a darse cuenta de "quiénes sabotean y quiénes estamos trabajando para resolver el problema" y ha recordado que el servicio eléctrico en Venezuela "no es un privilegio". "Prácticamente aquí no se paga por el servicio. ¿Ustedes creen que es así en Colombia, Estados Unidos o Chile? ¡Quien no paga, no tiene energía!", ha subrayado.

Maduro ha denunciado así que Venezuela es el objetivo de una "guerra eléctrica, cibernética y económica" del "imperio". "Seguimos en batalla y victoria ante la permanente y brutal agresión contra nuestro pueblo. Hoy, más que nunca, somos antiimperialistas. ¡Jamás nos rendiremos!", había proclamado previamente Maduro a través de su cuenta en Twitter con motivo del Día Antiimperialista que celebra Venezuela cada 9 de marzo.

A 4 años del nefasto decreto intervencionista del imperio norteamericano, seguimos en batalla y victoria ante la permanente y brutal agresión contra nuestro pueblo. Hoy, más que nunca, somos antiimperialistas. ¡Jamás nos rendiremos! pic.twitter.com/9dkkojlHgr — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9 de marzo de 2019

Denuncian un ataque cibernético

Las autoridades han denunciado un ataque cibernético contra el sistema de control de la central hidroeléctrica de Guri, ubicada en el estado Bolívar, la mayor de Venezuela y la segunda de América Latina, que aporta el 80% de la electricidad que consume el país caribeño.

La organización no gubernamental Médicos por la Salud ha denunciado que la falta de suministro de energía y el mal funcionamiento, o la carencia de plantas de respaldo, han provocado la muerte de 17 personas en hospitales públicos de Caracas y otras localidades del país, pero no han entregado detalles.

La oposición, por su parte, asegura que más del 80% del país sigue sin suministro eléctrico y responsabiliza de este apagón al Gobierno de Maduro y a la mala gestión del sistema eléctrico.