El Senado italiano aprueba los presupuestos del Gobierno en un paso crucial para su consolidación antes de 2019

El Senado italiano ha aprobado los presupuestos presentados por el Gobierno tras una durísima votación que devolverá la partida a la cámara baja del Parlamento en un esfuerzo contrarreloj para que sea aprobada a finales de año.

La coalición del Movimiento 5 Estrellas y la Liga han salvado el voto por 167 'síes' frente a 78 'noes' tras cuatro días de constantes alteraciones a un texto original que llegó al Senado en el último momento, para enfado de los diputados.

De hecho, el Partido Democrático donde se encuentra el ex primer ministro italiano Matteo Renzi ha declarado su intención de pedir a un tribunal que emita una decisión sobre la posible anticonstitucionalidad de la llegada 'in extremis' del texto definitivo, argumentando que no había tenido tiempo de debatir la propuesta. "Ha sido todo un chiste", ha lamentado Renzi.

El viceprimer ministro del país y líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, se ha excusado poniendo como escudo a la UE y a la dura negociación con Bruselas, que acabó el pasado miércoles después de que Italia aceptara ajustar sus proyecciones de déficit al 2,04 por ciento del PIB. El texto llegará a la Cámara de Diputados el 28 de diciembre.

Según ha explicado el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, el esfuerzo fiscal adicional prometido por Italia para el próximo año asciende a 10.250 millones de euros. Bruselas calcula que el deterioro del déficit estructural, que era del 0,8% en el primer borrador, se reduce a cero con las medidas prometidas. La previsión de crecimiento, a su vez, se reduce desde el 1,5% al 1%.

La Comisión Europea todavía tiene dudas sobre los efectos que tendrá la aplicación de las dos medidas expansionistas del Gobierno italiano: la reforma de las pensiones y la renta ciudadana. Bruselas cree que su entrada en vigor supondrá mayores costes, pero Italia se ha comprometido a compensarlos en 2020 y 2021 con una "cláusula de salvaguardia" que supondrá una subida del IVA.

Rebajas fiscales y ayudas sociales

Rebajas fiscales para autónomos y ayudas sociales a discapacitados y personas con escasos recursos son algunas de las medidas más relevantes incluidas en los Presupuestos Generales de Italia para 2019 que hoy se han llevado al Senado para ser aprobados en las próximas horas.

El texto, consensuado esta semana con Bruselas, se encuentra en el Senado y está previsto que sea sometido al voto de confianza en las próximas horas mientras que será votado en la Cámara de los Diputados la próxima semana para su aprobación final.

El antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, que dirigen Italia desde el pasado 1 de junio, se enfrentan en las últimas horas a una serie de críticas por parte de la oposición, que se queja de que hasta hoy no se han conocido las políticas que el Ejecutivo prevé adoptar el próximo año.

Y es que Italia había elaborado en septiembre un cuadro macroeconómico que preveía un aumento del gasto público para financiar una serie de medidas, como un subsidio al desempleo, rebajas de impuestos o una reforma del sistema de pensiones.

Pero el plan no gustó a la Comisión Europea, que consideró que incumplía las normativas, y por eso fue rechazado y Roma tuvo que rectificar sus cálculos para evitar un procedimiento sancionador.

El Gobierno de Giuseppe Conte rebajó el déficit al 2,04 % del producto interior bruto (PIB) y su crecimiento al 1 % en 2019, unas correcciones que obtuvieron luz verde el pasado 19 de diciembre por parte de la Comisión y ahora tienen que ser aprobados por el Parlamento.

Para que los tiempos no se dilaten, el Gobierno italiano ha optado por la vía rápida y ha planteado llevar a las cámaras el nuevo texto como un solo paquete y someterlo al voto de confianza, un mecanismo al que se recurre frecuentemente en Italia para evitar las enmiendas y acelerar la tramitación Parlamentaria.

Así, el M5S y la Liga han presentado este sábado una "maxienmienda" en el Senado para que el documento al completo sea revisado en pocas horas por la comisión de Presupuesto y después sometido a la confianza, sin que haya debate en el pleno.

Esta actuación ha sido duramente criticada por la oposición que incluso ha abandonado la comisión de Presupuesto en el Senado como protesta por el hecho de que Italia vaya a tener unos Presupuestos que no han discutidos los demás grupos políticos.

"Muchos lamentan que los presupuestos no hayan sido debatidos y tienen razón. Debemos intentar que esto no ocurra más", dijo a los medios el presidente de la Cámara de los Diputados, Roberto Fico, miembro del M5S.

Italia no ha querido publicar el programa presupuestario mientras negociaba con Bruselas y hasta este domingo no se han conocido con detalle las políticas incluidas.

Autónomos, pensiones e IVA

El documento recoge un impuesto único del 15 % para autónomos, una medida que había abanderado la Liga en campaña electoral y que inicialmente iba a ser para todas las rentas.

Además, habrá una financiación de 4.700 millones para reformar el sistema de pensiones y acelerar la edad de jubilación, caballo de batalla de la Liga, y otros 6.100 millones para proporcionar una ayuda al desempleo de unos 780 euros, promesa estrella del M5S.

El Gobierno también contempla incrementar la contribución fiscal de las llamadas "pensiones de oro" que será del 15 % para las rentas superiores a los 100.000 y 130.000 euros anuales y de hasta un 40 % en el caso de las que sobrepasen los 500.000 euros.

No aumentará el IVA en 2019, las empresas de comercio online tendrán que pagar una tasa impositiva del 3 % en los servicios digitales, habrá incentivos fiscales de hasta 6.000 euros para quien compre vehículos eléctricos, híbridos, o no contaminantes, y un impuesto para los coches contaminantes de alta gama.

Un fondo de 5.000 millones irá destinado a favorecer la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad en el país y otro fondo idéntico será dedicado a las mujeres víctimas de violencia machista.

Los jubilados que viven actualmente en el extranjero y decidan cambiar su residencia a un municipio italiano del sur con menos de 20.000 habitantes pagarán solo un 7 % de impuestos durante cinco años.

Finalmente, un total de 400 millones de euros estarán reservados para asegurar las carreteras, escuelas y edificios públicos y 75 millones irán a parar a Roma, para que el Ayuntamiento asfalte las calles y acabe con el problema de los agujeros en el pavimento.