Trump cancela su reunión con Putin en el G20 por la interceptación de barcos ucranianos

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha cancelado este juves la reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la cumbre del G20 en Argentina que estaba prevista para este fin de semana en respuesta a las detenciones de buques ucranianos por parte de Moscú en el mar Negro.

"Dado que los buques y los marineros no han sido devueltos a Ucrania por (parte de) Rusia, he decidido que lo mejor para todas las partes es que cancele la reunión prevista en Argentina con el presidente Vladímir Putin", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter desde el avión presidencial en el que se dirige a Buenos Aires.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!