Trump dice que ha respondido por escrito a las preguntas del fiscal de trama rusa

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha indicado este viernes que ya ha completado sus respuestas escritas para la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre el papel de Rusia en las elecciones de 2016 pero aún no se las ha remitido a su oficina.

En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval en la Casa Blanca, Trump ha explicado que él mismo ha escrito las respuestas y no sus abogados. "Me formularon una serie de preguntas. Las he contestado muy fácilmente", ha señalado.

Las tensiones han aumentado aún más en torno a la investigación después de que la semana pasada Trump cesara al fiscal general, Jeff Sessions, y nombrara a Matthew Whitaker como su sustituto de forma interina.

La medida dio a Whitaker, leal a Trump, supervisión sobre la investigación, que hasta ahora estaba supervisando el 'número dos' del departamento, Rod Rosenstein, después de que Sessions se recusara.

Mueller, que asumió la investigación en mayo de 2017, está investigando si miembros de la campaña de Trump conspiraron con Rusia en las elecciones de 2016 y si el presidente trató de forma ilegal de obstruir la investigación. Mueller ya ha presentado cargos contra varios antiguos ayudantes de Trump.