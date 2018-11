El fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, dimite ante las presiones de Trump

El fiscal general Jeff Sessions ha presentado este miércoles su dimisión a petición del presidente Donald Trump, después de que el propio Trump lleve abogando por la salida de Sessions desde poco tiempo después de nombrarlo, una vez que este se recusó de la investigación de la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

"Bajo tu petición, presento mi dimisión". Así inicia Sessions su carta a Donald Trump, apuntando que bajo su liderazgo en el plano de la justicia se han hecho avances contra los grupos organizados transnacionales, contra quienes promueven la crisis de opiáceos, entre otras cuestiones. Alega que el incremento de crímenes violentos y homicidios previos a la administración, "se han revertido".

Por su parte, el inquilino del Despacho Oval ha agradecido en Twitter los servicios prestados a Sessions, y ha anunciado que por el momento recogerá sus funciones el jefe de gabinete de Sessions, Matthew G. Whitaker. La nominación de un fiscal general definitivo tendrá lugar en las próximas fechas.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....