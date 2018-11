May y su 'núcleo duro' se conjuran ante la creciente oposición a su plan para el Brexit : ven posible un acuerdo con la UE en 48 horas

David Lidington, 'número dos' de la primera ministra británica, Theresa May, ha afirmado este martes que todavía ve posible alcanzar un pacto sobre el proceso de salida de la Unión Europea (Brexit) en las próximas 24 ó 48 horas. Unas palabras que se supeditan a las declaraciones de la propia May esta pasada noche: "Las negociaciones de nuestra retirada están ahora en su fase de desenlace. Trabajamos extremadamente duro, toda la noche, para avanzar en los problemas que quedan por resolver".

"Todavía no estamos ahí", ha afirmado, por su parte, Lidington, hoy en BBC Radio. "Lo tenemos casi al alcance. La primera ministra ha dicho que no puede ser un acuerdo a cualquier precio", ha explicado. Ante la pregunta de si cree que es posible alcanzar un acuerdo sobre el proceso de salida de la Unión Europea (UE) en las próximas 24 ó 48 horas, Lidington ha afirmado que todavía hay posibilidades. "Todavía es posible pero no está en absoluto claro", ha señalado, antes de explicar que se siente "prudentemente optimista" en este tema.

Las negociaciones entre el Reino Unido y la UE continúan esta semana, aunque funcionarios europeos están advirtiendo de que a menos que haya un progreso importante para última hora del miércoles, es poco probable que haya una cumbre este mes para aprobar un acuerdo por el Brexit. Las conversaciones arrancaron el domingo por la noche y se están prolongando cada jornada hasta altas horas de la noche. Ambas partes necesitan un acuerdo para mantener el comercio entre el bloque comercial más grande del mundo y la quinta economía nacional más grande.

En todo caso, el anuncio del 'número dos' de May se corresponde con la necesidad de la primera ministra y su núcleo más cercano en el gabinete de demostrar cierta fortaleza cuando el 'fuego cruzado' amenaza con echar abajo su propuesta. Si desde el lado más euroescéptico no se ha dejado de criticar sus planes y la oposición se desmarca por completo, en los últimos días varios ministros de May más proclives a Europa han empezado a exigir con rotundidad la celebración de un segundo referéndum. Un movimiento que ha cobrado impulso con la salida del Gobierno del secretario de Transportes, Jo Johnson, partidario de seguir en la UE en 2016 y uno de los máximos altavoces ahora mismo por la segunda consulta.

El ministro de Exteriores, cercano a May, dice que ya se ha cerrado el 95% del acuerdo de divorcio

También entre los cercanos a May, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha dicho que ya se ha cerrado el 95% del acuerdo de divorcio pero ha admitido que el 5% restante es complicado y que no tiene claro cuándo se cerrará el pacto. Una perspectiva más halagüeña que la contempla la propia UE, que en una reunión ayer comandada por el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, expresó sus dudas sobre la delicada posición de May.

A menos de cinco meses para que Reino Unido salga de la Unión Europea el 29 de marzo, el principal escollo es consolidar un plan para la frontera terrestre entre el territorio británico de Irlanda del Norte e Irlanda, un país miembro de la UE. El intento de May de desbloquear las conversaciones proponiendo una extensión de un período de transición más allá de la fecha final propuesta actual de diciembre de 2021 ha sido lo que más ha enfurecido a los euroescépticos y a los partidarios de la UE en su partido.

"No puedo responder a esa pregunta porque hay una negociación. Hay dos partes en una negociación. No tenemos todavía una solución", ha matizado, en cualquier caso, Hunt, en declaraciones a Reuters en Riad. "Creo que las dos partes están animadas por el hecho de que se haya pactado tanto", ha añadido.

Sin embargo, Hunt ha explicado que es "probablemente acertado" decir que se ha acordado el 95% del contenido del acuerdo pero ha advertido de que el porcentaje restante es "difícil", por lo que ha asegurado que desconoce cuándo será posible "concluir las negociaciones" en torno al Brexit. "Sigo confiado en que hay una solución posible pero este es el periodo final crítico", ha indicado.

El exministro Boris Johnson, uno de los euroescépticos más visibles, subraya que hay tiempo para un acuerdo mejor

Desde el lado de los acérrimos al Brexit, el exministro de Exteriores británico Boris Johnson ha subrayado que todavía hay tiempo suficiente para que Reino Unido tenga "algo mejor" que la propuesta actual del Brexit impulsada por May.

"Todavía tenemos tiempo para algo mejor. Un acuerdo de libre comercio tipo SuperCanadá permitirá a Reino Unido beneficiarse del Brexit y respetar verdaderamente el referéndum", ha asegurado, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. "El futuro puede ser brillante solo si cambiamos la dirección ahora", ha añadido.

El exjefe de la diplomacia británica, enfrentado a May por su forma de gestionar el Brexit, ha subrayado que nadie debe "engañarse" por el "teatro" actual y ha criticado los "retrasos" que defiende la primera ministra en la aplicación de la ruptura con la UE.

"Se alcanzará un pacto y significará la rendición de Reino Unido. Seremos condenados a permanecer en la unión aduanera bajo el control regulatorio de Bruselas. El pueblo no votó por un estatus de colonia", ha recalcado.

