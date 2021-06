Se publica la lista de libros y productos que reseñó Jeff Bezos en Amazon antes de ser el hombre más rico

elEconomista Madrid

La revista norteamericana Inc. ha encontrado y publicado el perfil de Jeff Bezos en Amazon antes de que se convirtiera en una de las personas más ricas del mundo. Contiene seis reseñas que realizó el directivo entre los años 2000 y 2006 y que versan sobre libros de no ficción, una novela, una película, prismáticos y una marca de leche. Todas ellas están calificadas con cinco estrellas. A continuación, tiene las reseñas.

1. Revisión de la película 'La vida es bella

Jeff Bezos comentó de esta película que era histéricamente divertida y al mismo tiempo desgarradora y que tenía un uso asombroso del color. La única crítica es que lamentó que el DVD no incluyese escenas eliminadas. "Con Benigni, creo que sería particularmente divertido ver los descartes", escribió.

2. Revisión de unos prismáticos de Canon

El multimillonario confesó que eran los "mejores prismáticos" que había usado. Así, destacó que la estabilización que garantizaba el producto permitía utilizarlo son trípode. No obstante, Bezos señaló dos quejas: "Primero, para un producto tan caro, deberían preinstalarle la correa para el cuello; no es un gran problema, pero sería bueno para el cliente. En segundo lugar, desearía que las cubiertas de la tapa de la lente estuvieran de mayor calidad y acoplable a la unidad para que no se pierdan. Una vez más, no es gran cosa".

3. Revisión del libro 'El campo de pruebas: la historia interna de la carrera de Sydney a Hobart de 1998'

Bezos quiso realizar una reseña de este libro que trata sobre cómo la carrera de Sydney a Hobart de 1998 se convirtió en uno de los eventos de navegación más desastrosos de la historia moderna. El directivo resalta la habilidad del autor para retratar actos de heroísmo y fragilidad, pero sin juzgar a los protagonistas.

4. Revisión del 'Proyecto Orion: La verdadera historia de la nave espacial atómica'

En abril de 2002, Jeff Bezos compartió en esta reseña su deseo por conocer otros planetas, una tarea en la que se centrará tras dejar su puesto de CEO en Amazon. Así, escribió: "Para aquellos de nosotros que soñamos con visitar los planetas exteriores, ver los anillos de Saturno de cerca sin la intermediación de telescopios o dispositivos acoplados por carga, bueno, prácticamente tenemos que leer Proyecto Orión".

El multimillonario hace una defensa de los promotores de este proyecto, que en 1958 plantearon visitar los planetas exteriores en Orion, una nave propulsada por bombas nucleares. "Esto no era un optimismo increíble, tenían fuertes razones técnicas para creer que podían hacerlo", dijo Jeff Bezos en su reseña.

5. Revisión de 'Tocando fondo en el reino mágico'

Bezos también realizó reseñas sobre novelas. En concreto, sobre una de ciencia ficción: Tocando fondo en el reino mágico explora una economía de reputación donde la gente acumula y pierde una moneda de reputación llamada whuffie. "Al final, conocerás a los personajes lo suficientemente bien como para poder juzgar qué impacto tiene, o no tiene, este nuevo mundo en los fundamentos de la naturaleza humana. Cory Doctorow merece mucho whuffie por esta novela. Muy recomendable", dijo Bezos.

6. Revisión de la 'Leche Entera de Vitamina D de la Toscana'

La última de las reseñas que tiene el perfil de Jeff Bezos en Amazon sobre es la leche entera de vitamina D de los productos lácteos de la Toscana. A raíz de este producto, Bezos confesó su pasión por la leche enriquecida con vitaminas. "Amo tanto la leche que la he estado bebiendo desde el día en que nací. Sin embargo, no creo que sea toscana", escribió.