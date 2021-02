Una 'Filomena' sume a Texas en apagones intermitentes por la nieve y hace tambalear el mercado energético de EEUU

Millones de hogares en Texas están sufriendo apagones continuos por primera vez en una década por culpa de una 'Filomena', una ola de frío polar sin precedentes en el estado sureño, que ha provocado el caos en los mercados energéticos de EEUU y hasta de México. Las ciudades más grandes, desde Houston hasta San Antonio, llevan un día con interrupciones de la luz durante tramos de hasta una hora, ya que el suministro de electricidad en el segundo estado más grande de los EEUU está sufriendo fuertes fluctuaciones por el frío.

"Todos los operadores de redes y todas las compañías eléctricas están luchando para restaurar la energía en este momento", dijo Bill Magness, presidente y director ejecutivo de Ercot, el operador de la red eléctrica del estado.

El frío extremo sorprendió al mercado de la electricidad de Texas, altamente descentralizado, a pesar de los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional de EEUU sobre las inminentes temperaturas gélidas hace una semana. Con unos 2 millones de hogares aislados a la vez, se espera que la situación empeore durante el lunes. Ercot espera que la demanda de energía alcance un máximo histórico, batiendo el récord establecido durante una ola de calor en el verano de 2019.

'Tormenta perfecta' en la electricidad

Estos son los primeros apagones causados por el frío desde 2011. Los picos en la demanda de electricidad generalmente ocurren en verano en Texas cuando aumenta el uso del aire acondicionado. Sin embargo, una caída de frecuencia en la red provocada en parte por las paradas de los aerogeneradores, detenidos por la nieve, ha provocado la interrupción de 30 gigavatios de generación. Además, muchas estaciones estaban sometiéndose a operaciones de mantenimiento regulares, dejando la red más expuesta a los picos de demanda inusualmente grandes.

Es probable que las interrupciones temporales duren todo el lunes por la mañana y serán una posibilidad permanente hasta que las condiciones climáticas mejoren, dijo Ercot en un comunicado.

Aproximadamente unos 800 registros de temperaturas frías se han superado en la última semana, a medida que el aire polar se dirigía hacia el Golfo de México. En todo Estados Unidos, las advertencias de tormentas invernales y los avisos meteorológicos están afectando a 157 millones de personas, dijo Brian Hurley, un meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo de EEUU.

El presidente Joe Biden declaró el estado de emergencia

Algunas zonas de Texas registraron temperaturas más bajas que Alaska, según el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura a las 5 de la mañana en Houston, más cerca del ecuador terrestre que Sevilla o Rabat, era de -7 grados centígrados, la misma que en Anchorage, capital del estado ártico. En el área de Dallas-Fort Worth, los termómetros registraban los -15.

Las temperaturas gélidas y un desfile de tormentas en los EEUU son otros ejemplos más de la larga lista de casos de clima invernal extremo acaecidos este año, como el temporal Filomena en España. Texas, que no está acostumbrado a la furia del invierno, se está viendo sobrepasada, con enormes atascos en todas las carreteras y millones de personas aisladas por la nieve y el frío. El presidente Joe Biden declaró el estado de emergencia, movilizando asistencia federal para ayudar en los esfuerzos de respuesta locales.

Crisis eléctrica

La crisis energética se ve agravada por la falta de generación eólica, con una producción que ha caído a 4,2 gigavatios, más de la mitad de lo normal. Las turbinas eólicas pueden congelarse en un clima muy frío, lo que reduce la eficiencia, y las palas pueden dejar de girar. "Cuando las palas de las turbinas eólicas se cubren de hielo, es necesario apagarlas", dijo Joshua Rhodes, investigador asociado que se enfoca en energía en la Universidad de Texas en Austin.

La red de Texas tiene relativamente poca conexión con el resto del país, lo que la convierte en una isla cuando se trata de suministros.

Anteriormente, los precios al contado de la electricidad en el centro oeste de Texas superaron el límite de la red de 9.000 dólares por megavatio hora, un aumento de 3.466% con respecto al viernes, según datos compilados por Bloomberg. Las exportaciones de GNL de los EEUU también se desplomaron después de que la congelación obligara a cerrar puertos y pozos, y la producción de petróleo también se vio afectada. La extracción de crudo del Golfo Pérmico se desplomó hasta en un millón de barriles por día. Los futuros del West Texas Intermediate subieron hasta un 2,5%, por encima de los 60 dólares el barril por primera vez en más de un año.

El recorte de los suministros de crudo amenaza con desatar una una escasez de todos los tipos, desde propano hasta combustible para calefacción, el que se utiliza en dispositivos de calefacción móviles.

Odessa, una de las áreas productoras de petróleo más grandes de la Cuenca Pérmica, todavía tiene energía, mientras que San Antonio ha perdido energía con apagones continuos que duran de 10 a 15 minutos, según fuentes en el terreno.

En Houston, hay largas filas para rellenar los depósitos de propano domésticos y la leña se está agotando. La ciudad puede recoger hasta 5 centímetros de nieve durante la noche, junto con hielo y aguanieve, dijo el Servicio Meteorológico Nacional, y será golpeada de nuevo por otra tormenta que traerá hielo y lluvia helada el miércoles. Los efectos más graves del temporal sobre los ciudadanos se empezarán a ver en los próximos días.

Apagones en todo el norte de México

Como consecuencia de esta ola de frío y nieve, los estados de Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, en el norte de México, también han registrado cortes de suministro eléctrico. Según ha confirmado la Comisión Federal de la Electricidad mexicana (CFE), estos apagones se han producido como consecuencia del corte de suministro de gas natural de Estados Unidos a México.

"Ante el recrudecimiento de las temperaturas extremas en Estados Unidos y particularmente Texas, donde una parte de la población no cuenta hoy con electricidad, comenzaron cortes significativos de suministro de gas por congelamiento de ductos, en la zona norte del país que afectaría a centrales de generación con gas en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Saltillo y Nuevo León", indicó en un comunicado la Comisión.

En esta línea se ha expresado también el Centro Nacional de Control de Energía mexicano (CENACE), que ha trasladado en Twitter que el fallo se debe a un desequilibrio entre el suministro de energía, la falta de gas natural y la "pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión".

Por ello, ha pedido a los usuarios de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua que reduzcan el uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas. También ha reclamado el apoyo de la ciudadanía no afectada para que no utilice energía eléctrica "para minimizar riesgos de interrupciones o daños mayores".