EEUU no levantará las sanciones a Irán hasta que deje de enriquecer uranio

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este domingo que la primera potencia económica no levantará las sanciones a Irán para que el país vuelva a la mesa de negociaciones, y explicó que estas medidas solo se levantarán si Teherán deja de enriquecer uranio. Así lo expresó en una entrevista a CBS News, cuyo contenido se adelantó parcialmente para emitirse por completo horas más tarde.

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, por parte, cree que es Estados Unidos quien debe mover ficha primero. Por ello, pidió al país norteamericano que levante por completo las sanciones contra la república islámica a cambio de su retorno a los compromisos adoptados en el acuerdo nuclear firmado en 2015. A principios de enero, Irán anunciaba que había reanudado el enriquecimiento avanzado de uranio, saltándose los términos que recogía ese acuerdo.

En 2015, Estados Unidos y otras potencias mundiales acordaron levantar las sanciones económicas paralizantes contra Irán a cambio de límites al programa nuclear del país. Pero el expresidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo en 2018 y volvió a imponer esas sanciones. Biden ha dicho ahora que planea volver a unirse al acuerdo.

Sin embargo, Jamenei ha avisado de que, llegado el caso, Irán verificará en primer lugar si las sanciones se levantan de la manera correcta y luego regresará a sus compromisos, según señaló el domingo en la recepción a un grupo de comandantes y personal de la Fuerza Aérea. "Los estadounidenses y europeos no tienen derecho a establecer condiciones porque han violado sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear. La República Islámica de Irán es la parte que puede establecer condiciones, debido al cumplimiento de los compromisos", explicó en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias iraní IRNA de las que se hacía eco Europa Press.

"Irán volverá a cumplir con el acuerdo cuando Estados Unidos elimine todas las sanciones y se demuestre que lo han hecho, no con palabras o sobre el papel. Y su eliminación será verificada por Irán. Ésta es nuestra política definitiva al respecto", sentenció.

Biden admite que no ha tenido ocasión de llamar a Xi Jinping, pero que no hay razón para no hacerlo

En la entrevista, el presidente de Estados Unidos también fue preguntado acerca de la relación del país con China y del por qué aún no había llamado a Xi Jinping. "Todavía no hemos tenido la oportunidad de hablar con él", respondió Biden. "No hay razón para no llamarlo. Probablemente pasé más tiempo con Xi Jinping, me dijeron, que cualquier líder mundial, porque tuve 24, 25 horas de reuniones privadas con él cuando era vicepresidente. Viajé 17,000 millas con él. Lo conozco bastante bien", añadió. "Es muy brillante", dijo, y "muy duro".

Biden aseguró que, en sus relaciones con China, no va "a hacer como lo hizo Trump. Nos centraremos en las reglas de tránsito internacionales".

En busca del pleno empleo

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, también concedió ayer una entrevista a la cadena de televisión CNN en la que adelantó que el país regresará al pleno empleo en 2022 si se aprueba el nuevo paquete de estímulo económico que impulsa Biden de 1,9 billones de dólares. "Esperaría que si este paquete se aprueba, regresemos al pleno empleo el próximo año", aseguró.

No obstante, Yellen advirtió, citando un análisis reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, de que si no se aprueba "un apoyo adicional" a la economía, la tasa de desempleo permanecerá elevada en los próximos años y no será hasta 2025 cuando se conseguirá que ese índice baje al 4% de nuevo.

"Tendríamos una recuperación larga y lenta, como la que tuvimos tras la crisis financiera (de 2008), pero este paquete va a acelerar realmente la recuperación y el análisis hecho por Moody's y economistas en la institución Brookings muestra muy claramente que con este paquete lograremos que la gente vuelva a trabajar mucho más pronto", señaló.

Según datos publicados el viernes por el Gobierno, la tasa de desempleo en Estados Unidos bajó 0,4 puntos porcentuales, hasta el 6,3 %, en enero, el nivel más bajo desde antes del inicio de la pandemia, cuando el paro era del 3,5 %.

Hace dos días, el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares logró un gran avance en el Congreso, aunque sin el apoyo bipartidista que esperaba Biden. El proyecto de ley presupuestario fue aprobado por el Senado, gracias al voto de la vicepresidenta del país, Kamala Harris, que en su calidad de jefa de la cámara alta decide la votación en caso de empate. Horas después, la Cámara de Representantes hizo lo propio, aunque también con la división del voto entre ambos partidos. La presidenta de la cámara Baja, Nancy Pelosi, espera que la aprobación definitiva pueda darse en dos semanas.