¿Qué implica la emergencia internacional por coronavirus?

La OMS ha decretado la emergencia internacional por el brote de coronavirus cuyo brote se originó en la ciudad china de Wuhan. Es la sexta vez que el máximo organismo sanitario toma esta medida pero, ¿qué implicaciones tiene?

Siete días después de no encontrar suficientes motivos para declarar la alerta sanitaria, la expasión del virus ha hecho rectificar a la OMS. El director general de la organización, Tedros Adhanom, ha explicado que las implicaciones de su decisión no limitarán ni los transportes ni el comercio y estarán orientadas a acciones que permitan la seguridad de los ciudadanos. "No hay razón para tomar medidas que interfieran en los viajes comerciales o de negocios. Hacemos un llamamiento a todos los países para que implementen decisiones basadas en evidencia y consistentes. La OMS está dispuesta a brindar asesoramiento a cualquier país que esté considerando qué medidas tomar", dijo.

Sin embargo, la emergencia internacional sí provocará medidas orientadas a la salud pública. Entre ellas, las más determinantes serán impulsar un mayor apoyo a los países con sistemas sanitarios más débiles, una de las mayores preocupaciones que manifestó Adhanom,y que la comunidad internacional acelere el desarrollo de vacunas, tratamientos y métodos de diagnóstico de la enfermedad. Esto puede favorecer que comiencen a aparecer en cuestión de tres meses, según han manifestado.