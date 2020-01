Hillary Clinton también ataca a Facebook: "Tiene la intención de reelegir a Trump"

El papel de Facebook en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016 fue clave para la elección de Trump. La publicidad hipersegmentada y los anuncios con informaciones falsas que realizó la campaña del magnate movieron los suficientes votos como para que este llegase a la Casa Blanca pese a perder en el voto popular. Hillary Clinton fue la gran damnificada de entonces, y advierte de que la red social volverá a permitir este tipo de herramientas.

En una entrevista concedida a The Atlantic, la exsecretaria de Estado y candidata a la presidencia incidió en que Facebook "no sólo va a reelegir a Trump, sino que pretende reelegir a Trump". "[Zuckerberg] es trumpiano, es autoritario", añadió.

Clinton considera que el fundador de la red social, Mark Zuckerberg, estima que la permanencia de Trump en el Despacho Oval es bueno para su negocio. En este sentido, la exprimera dama también criticó el poder que aglutina Zuckerberg: "Es inmensamente poderoso... [Facebook] es una compañía global que tiene una enorme influencia en formas que sólo estamos empezando a comprender".

Clinton no es la primera persona de relevancia que critica a Zuckerberg en los últimos días. El oráculo de Omaha, George Soros, declaró la semana pasada que "Facebook trabajará para reelegir a Trump y Trump trabajará para proteger a Facebook, de modo que esta situación no pueda cambiarse, y me preocupa mucho el resultado para 2020".

Sin embargo, ni Clinton ni Soros han presentado pruebas de ningún tipo que apoyen estas sospechas, mientras que Zuckerberg ha negado rotundamente favorecer al candidato republicano. Pese a todo, Trump y el CEO de Facebook tuvieron una reunión secreta el pasado mes de octubre. Por el contrario, el fundador de la red social sí ha advertido del peligro de algunas de las políticas restrictivas a las tecnológicas que vienen enarbolando demócratas como Elizabeth Warren.