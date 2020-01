El príncipe heredero de Arabia Saudí hackeó el móvil de Jeff Bezos, el fundador de Amazon

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, pirateó el teléfono móvil de Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo del gigante del comercio electrónico Amazon. Así lo creen los investigadores de la ONU que han profundizado en un análisis forense revelado por The Guardian. Consideran que hay suficientes pruebas para que tanto Estados Unidos como el reino árabe investiguen lo sucedido, según ha revelado una fuente cercana a la ONU al diario británico.

Según informa Reuters, está previsto que dirigentes de Naciones Unidas hagan hoy una declaración pública con la que afirmarán que resulta creíble el informe forense, encargado por el equipo de seguridad de Bezos, que determinó que su teléfono probablemente había sido hackeado con un vídeo corrupto enviado el 1 de mayo de 2018 desde una cuenta de WhatsApp perteneciente a Mohamed bin Salman.

El informe, elaborado por la consultora estadounidense FTI Consulting, concluye que aproximadamente un mes después de que se compartiera el vídeo, grandes cantidades de datos empezaron a salir del teléfono de Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, según la fuente citada por Reuters, que pidió no ser identificada debido a la sensibilidad del tema.

Los expertos externos consultados por la ONU coincidieron en que, aunque el caso no era irrefutable, las pruebas eran lo suficientemente sólidas como para justificar una investigación más completa por parte de EEUU y Arabia Saudí.

David Kaye, un relator especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, anunció ayer en Twitter que él y Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, darían más información sobre el presunto hackeo a Bezos en la mañana de hoy.

tomorrow (wednesday) @AgnesCallamard & I will be releasing a public statement on this in which we address these very serious hacking allegations. https://t.co/X9NBrrwFnF