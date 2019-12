Una foto de Greta Thunberg en un tren desata la indignación de la compañía ferroviaria nacional alemana

Si el viaje de Greta Thunberg a Madrid con motivo de la Cumbre del Clima fue seguido por todo el planeta, la vuelta de la joven activista sueca a casa tampoco ha pasado desapercibida. La razón ha sido su intercambio de tuits con la compañía de transporte ferroviario alemana, la Deutsche Bahn

Thunberg tuiteó una foto en la que aparecía sentada en el suelo de un tren junto a un numeroso equipaje: "Viajando en trenes superpoblados a través de Alemania. ¡Finalmente voy camino a casa". La publicación generó controversia, ya que mcuhos usuarios de la red social le echaron en cara a Deutsche Bahn que no pudiese sentar a la activista en un asiento y removió los cimientos de una compañía que en los últimos años ha sido objeto de diferentes críticas por la bajada en la calidad de sus servicios.

Deutsche Bahn respondió por Twitter a Thunberg asegurando que su tren era 100% ecológico y lanzando un 'dardo' a la joven: "Hubiera sido aún mejor si también hubieras informado de lo amable y competente que fue el equipo que te atendió en tu asiento en primera clase".

Ante esto, Thunberg aseguró que en un tramo de su viaje sí pudo sentarse y que, en su opinión, que los trenes estén superpoblados no era una mala noticia. Fue la manera de cerrar un rifirrafe en Twitter que finalmente acabó en cordialidad.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!