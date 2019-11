Donald Trump a lo Rocky Balboa... el inquietante montaje del presidente de EEUU

Donald Trump no deja de sorprender. La última ocurrencia del presidente de EEUU ha sido colgar en su Twitter un fotomontaje en el que aparece su cara con el cuerpo del boxeador Rocky Balboa. Sin ningún comentario adicional, las especulaciones entraban en masa en la red social.

Una de las explicaciones que han dado los usuarios están relacionadas con el estado de salud del mandatario. En los últimos días, algunos medios informaban que Trump se había sometido a un chequeo -inesperado- en un hospital militar cerca de Washington a mediados de noviembre. Las voces no tardaron en sembrar las dudas.

De hecho, algunos llegaron a apuntar a un ataque al corazón. El rumor alcanzó tal dimensión que el martes, ante miles de personas en Florida, el presidente estadounidense salió al paso e intentó explicar su visita hospitalaria de dos horas. Las especulaciones se basaban en que Trump no llevaba corbata durante su ingreso y la cosa sería seria.

"Es cierto, no la llevaba. ¿Por qué debería llevar una corbata si la primera cosa que me van a decir es quítese la corbata, señor, enseñe su torso magnífico -de ahí la relación con el montaje-. Nunca hemos visto un torso así'", señaló, provocando risas entre los asistentes.

Asimismo la publicación de Trump, que acumula cerca de 160.000 retuits, más de 530.000 me gustas y 127.000 comentarios, también se produce en pleno avance de la investigación de la Cámara de Representantes para el proceso de impeachment. Y, en este sentido, el presidente estadounidense estaría mostrando una imagen de fortaleza.

Además la imagen del "luchador de la Casa Blanca", como le han bautizado algunos tuiteros, coincide en el calendario con los 34 años que han pasado desde el estreno de la película Rocky IV cuando Rocky Balboa tumbó a Ivan Drago en la decimoquinta ronda.

On this day in 1985, Rocky Balboa shocked the world, knocking out Ivan Drago in the 15th round ???? pic.twitter.com/K7km5lWgWZ