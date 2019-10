Boris Johnson tiene una semana más para mejorar su oferta y llegar a un acuerdo sobre el Brexit con la UE

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, y la Unión Europea (UE) se han dado una semana para acordar un plan para el Brexit. De lo contrario, el Reino Unido se dirigirá a una salida sin acuerdo u otro aplazamiento más que dejaría en una posición muy cuestionable la dignidad de los políticos británicos.

Mientras ganan apoyo las propuestas de Johnson en casa, el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, ha asegurado en una reunión privada con diplomáticos europeos de alto nivel que el último plan británico sobre la frontera con Irlanda no cumple con sus condiciones para un acuerdo , según han revelado tres funcionarios de la UE.

Este miércoles, Johnson envió a Bruselas su nueva propuesta para el Brexit, que supondría que Irlanda del Norte se mantuviera alineada con las normas del mercado único tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero solo en la circulación de mercancías y de forma temporal.

Además, esa provincia británica en la isla de Irlanda saldría junto con el resto del Reino Unido del espacio aduanero de la UE, lo que involucraría la instalación de controles fronterizos entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Esta semana, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya afirmó tras hablar con Johnson por teléfono que esa iniciativa tiene "avances positivos", aunque advirtió de "puntos problemáticos" sobre los que se deberá trabajar en los próximos días.

Después de más de tres años de enfrentamiento y disputas, Johnson se encuentra en la posición opuesta a su predecesora. Sin embargo, Theresa May perdió su trabajo como primera ministra porque llegó a un acuerdo con la UE y no pudo ratificarlo en el Parlamento. El desafío de Johnson es llegar a un compromiso con Bruselas sin perder a sus nuevos conversos en casa.

La UE tomará una decisión en una semana sobre el posible acuerdo, después de haber exigido que el gobierno británico presente una mejor oferta. En una señal de determinación de cerrar un acuerdo, David Frost, enviado de Johnson a la UE, inmediatamente reanudó las conversaciones en Bruselas que continúan este viernes. Johnson mismo podría celebrar reuniones en varias capitales europeas durante el fin de semana, dijeron las autoridades. Bajo este contexto, la libra podría terminar la semana al alza por primera vez desde mediados de septiembre.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, comunicó este jueves al primer ministro del Reino Unido que su nueva propuesta para el Brexit no le convence, durante una conversación telefónica con el premier británico.

"Mi mensaje al primer ministro Boris Johnson: seguimos abiertos, pero todavía no estamos convencidos", escribió el político polaco en un mensaje en Twitter en el que dio cuenta de su conversación telefónica con el mandatario.

