Johnson asegura que su última propuesta a la UE para el Brexit es "razonable", pero no da detalles

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha avanzado que presentará un plan "razonable" y "constructivo" para salvar el actual bloqueo en las negociaciones del proceso de salida de la Unión Europea (Brexit), pero no ha dado detalles. No obstante, ha instado a Bruselas a "ceder" en sus 'líneas rojas", en la medida en que "no hay duda de que la alternativa es que no haya acuerdo".

Johnson, que ha pronunciado un discurso en el congreso del Partido Conservador en Mqnchester, ha asegurado que las principales discrepancias con la UE sobre el Brexit se limitan a una "discusión técnica" sobre controles fronterizos, en alusión a las diferencias por un plan de emergencia para la frontera irlandesa que el premier británico ha tachado en reiteradas ocasiones de "antidemocrático".

Según el primer ministro, el plan que quiere plantear ahora a Bruselas implica "concesiones para ambas partes", teniendo en cuenta que "bajo ninguna circunstancia" se establecerán controles en la linde que separa Irlanda e Irlanda del Norte, después del debate surgido en los últimos días sobre las posibles soluciones para esta zona.

"Estamos listos para un Brexit duro"

Johnson, quien ha instado a aplicar la tecnología, que "avanza constantemente", ha sugerido que sigue dispuesto a sacar a Reino Unido de la UE el 31 de octubre a toda costa, aunque ello suponga un Brexit duro. "No es el resultado que queremos (...), pero estamos listos", ha añadido, entre los aplausos del auditorio.

Bruselas, por su parte, espera recibir en las próximas horas los detalles de la propuesta de Johnson, con quien el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, hablará esta tarde pasadas las 17:00 horas por teléfono. Según The Daily Telegraph, Londres contempla una relación especial entre Irlanda del Norte y el resto del bloque durante cuatro años, pero rompiendo de forma inmediata la unión aduanera.

El bloque analizará de forma "objetiva" si la propuesta británica está en línea con los criterios fijados para una salida ordenada, incluido una alternativa creíble y viable para proteger la frontera 'blanda' en el Úlster. Una vez llegue la propuesta a Bruselas, el equipo negociador que dirige Michel Barnier retomará los contactos a nivel técnico con su contraparte británica y el Parlamento europeo y los Veintisiete serán informados de los detalles

La Unión Europea sigue pensando que el acuerdo de retirada negociado por Bruselas con el anterior Gobierno británico de Theresa May es el mejor posible, ha recordado una portavoz comunitaria, para asegurar que el divorcio se produce de manera ordenada.

"Nueva alianza" con la UE

Johnson ha aprovechado también para cargar contra quienes "se niegan a concluir el Brexit, a hacer nada constructivo y a celebrar elecciones", en alusión a los dos rechazos parlamentarios a su plan para convocar nuevos comicios a mediados de octubre.

La oposición quiere que antes de cualquier votación se aplique una ley que obliga al Gobierno a pedir una prórroga si antes del día 19 no logra la ratificación de un nuevo acuerdo o un permiso expreso del Parlamento para que haya un Brexit duro el 31.

"No somos un país antieuropeo, no somos un partido antieuropeo. Yo quiero a Europa"

Johnson cree que "el tema del Brexit está supermasticado" y ve a la ciudadanía "desesperada" por que los políticos se centren en otras "prioridades". "Están empezando a sospechar que hay fuerzas en este país que simplemente no quieren que haya ningún Brexit", ha añadido, para acto seguido avisar de las "graves consecuencias" que esto acarrearía "para la confianza en la democracia".

El primer ministro ha defendido las "increíbles oportunidades" que tendrá Reino Unido una vez haya salido de la Unión Europea, principalmente a la hora de elaborar leyes con más libertad y de negociar acuerdos comerciales sin cortapisas. Se trata, ha defendido, de "regular de forma diferente y mejor".

En este sentido, ha llamado a reconvertir la actual integración en la UE en una "nueva alianza", bajo la premisa de que ni los tories ni los británicos en su conjunto tienen ninguna fobia al bloque. "No somos un país antieuropeo, no somos un partido antieuropeo. Yo quiero a Europa", ha proclamado.