La Eurocámara bloquea a los candidatos a comisario de Rumanía y Hungría

Se esperaba que el escrutinio parlamentario a los nuevos comisarios fuera más duro este año. Y la sangre finalmente llegó al río, incluso antes de que arranque formalmente el proceso de audiencias el próximo lunes. La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo bloqueó este jueves al húngaro László Trócsányi (EPP), y la rumana Rovana Plumb, por encontrar sendos conflictos de intereses.

Sin el aprobado de esta comisión, ambos no podrán someterse a los exámenes parlamentarios para ocupar sus carteras de Vecindad, en el caso de Trócsányi, y de Transporte, en el caso de Plumb. Una vez informada sobre este bloqueo, la presidenta designada para la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, probablemente tendrá que solicitar alternativas a Budapest y Bucarest.

Está por ver si la probable caída de Plumb, procedente de la familia socialdemócrata, y Trócsányi, del Partido Popular Europeo, pondrá fin a las escaramuzas entre las principales familias políticas de la Eurocámara en el proceso de nominaciones.

Si los grupos optaban por no respetar un pacto de no agresión en el trámite de confirmaciones, ambos eran los candidatos con más opciones a quedarse por el camino. No sólo por las dudas que despertaban sus declaraciones patrimoniales, sino también por proceder de dos países cuyos gobiernos mantienen una tensa relación con Bruselas.

Ambos aparecieron este jueves ante la comisión de Asuntos Jurídicos, pero no lograron convencer a una mayoría de los eurodiputados. En el caso de la rumana, el problema surgió con un préstamo de un millón de euros que recibió para las elecciones europeas. Los eurodiputados también continuaron sospechando de los vínculos que mantuvo Trócsányi con el despacho de abogados que fundó, y su relación con el gobierno húngaro, mientras ostentó cargos oficiales.

Tanto Plumb como Trócsányi se defendieron de las acusaciones. "No tengo nada que esconder", dijo la rumana. El otro afectado explicó que no recibió ningún pago del bufete mientras tuvo un cargo oficial ni su despacho aceptó encargos del Gobierno cuando era ministro.

Bloqueo en la Comisión

Si finalmente son sustituidos, el proceso de nominaciones corre el riesgo de no completarse antes del 1 de noviembre, cuando debe tomar el relevo el nuevo Ejecutivo comunitario de von der Leyen.

De momento, tras la decisión de los eurodiputados, el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, informó a la futura presidenta de la Comisión del bloqueo, quien tendrá que decidir qué pasos toma, incluyendo la opción de solicitar nuevos candidatos a comisario.

"Todo es posible", comentó el vicepresidente de la comisión parlamentaria, Sergei Lagodinsky.