El Parlamento británico aprueba bloquear el Brexit sin acuerdo mientras los lores 'brexiters' intentan frenar la ley

El Parlamento británico sigue adelante con sus planes para prohibir el Brexit sin acuerdo. Los diputados aprobaron por 329 a 300 -dos votos de margen más que el martes- en segunda votación el proyecto de ley que aceptaron tramitar en la histórica sesión del día anterior. Si se aprueba, obligará al primer ministro, Boris Johnson a pedir una nueva prórroga si no hay un acuerdo para el 19 de octubre. El proyecto pasará ahora a la etapa de enmiendas y se espera que esta noche quede cerrada definitivamente, para empezar su tramitación en la Cámara de los Lores, donde le esperan todo tipo de trampas procedimentales por parte de los 'brexiters'.

El debate en los Comunes estuvo marcado por los debates de los 21 diputados 'tories' expulsados de su partido por Johnson como represalia por votar a favor de la ley. Los rebeldes, que se sentaron en sus escaños habituales junto a sus ya excompañeros, repitieron sus argumentos sobre la necesidad de garantizar que no haya una salida catastrófica, ya que "el Gobierno en realidad no está negociando con Bruselas", "no tiene ninguna solución para la frontera irlandesa" y "su estrategia de amenazar con hacernos daño a nosotros mismos para que la UE ceda no tiene sentido".

Más dura había sido la sesión de control habitual por la mañana. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, le espetó que "no tiene mandato, ni moral, ni mayoría". Johnson pronunció la palabra "mierda" en una de sus respuestas y llamó a otro diputado por su nombre, un pecado en la etiqueta parlamentaria británica. Johnson también se quedó paralizado cuando un diputado laborista musulmán, entre aplausos, le acusó de no realizar la investigación sobre islamofobia en su partido que había prometido. Y fue incapaz de asegurar que la suspensión del Parlamento la pidió para poder presentar su programa en octubre y no para evitar el debate del Brexit en el Parlamento, como le exigió uno de sus excompañeros a los que echó el martes.

Tras la última votación, prevista en pocas horas, la emoción se trasladará a la Cámara de los Lores, donde los 'brexiters' están haciendo todo lo posible por bloquear la tramitación del proyecto, con la esperanza de que no dé tiempo a terminarlo antes de que entre en vigor la suspensión del Parlamento ordenada por Johnson y ratificada en primera instancia por un tribunal escocés este miércoles.

En la Cámara Alta hay más de 90 enmiendas presentadas a la propuesta de debatir la ley por la vía rápida, y cada una de estas enmiendas requiere de dos votaciones -y un rato de debate- para ser tumbada. Muchos lores han traído provisiones, cepillo de dientes y mudas de ropa, y no se descarta que la sesión se extienda hasta bien entrado el jueves. La mayoría aplastante anti-Brexit no está en duda en una Cámara en la que los 'tories' están en amplia minoría, pero el tiempo es la clave.