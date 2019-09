Johnson promete que "bajo ninguna circunstancia" aceptará una prórroga al Brexit y dice que "no quiere elecciones"

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó esta tarde, en un discurso a las puertas de Downing Street, que "bajo ninguna circunstancia" está dispuesto a pedir una nueva prórroga de la fecha de salida del Brexit a Bruselas, y lanzó una amenaza a sus diputados: "No aceptéis el aplazamiento que quiere [el líder de la oposición] Jeremy Corbyn. Eso será segar las piernas de nuestro equipo negociador y hará cualquier acuerdo imposible", refiriéndose a la votación clave de este martes para detener el Brexit sin acuerdo.

Johnson especificó que "no quiero unas elecciones. Vosotros no quieréis unas elecciones", pero todo su mensaje indicaba una velada amenaza a la veintena de diputados 'tories' dispuestos a apoyar el proyecto de ley negociado con la oposición que obligaría a pedir una prórroga si no hay un acuerdo antes del 19 de octubre. Aunque no lo dijo, el rumor que ha flotado en Londres todo el día es que Johnson pedirá una convocatoria anticipada en los próximos días si los diputados aprueban el proyecto de ley y evitan que "cumpla mi gran promesa: salir de la UE el 31 de octubre, sin peros ni obstáculos".

De hecho, menos de una hora después de terminar su discurso, desde el equipo de Johnson afirmaron que, aunque hoy no dijera nada, si los diputados apoyan mañana iniciar la tramitación del proyecto de ley, el Gobierno presentará una moción para disolver el Parlamento y convocar elecciones para el lunes 14 de octubre, una fecha extraña en un país acostumbrado a votar en jueves. Para hacerlo necesitará el apoyo de la oposición, algo que no está ni mucho menos garantizado.

El mensaje del primer ministro estuvo centrado en dejar claro a los diputados rebeldes de su bancada que su plan para el Brexit depende completamente de que no apoyen el proyecto de aplazamiento. "La UE ve que queremos un acuerdo, que tenemos una visión clara la relación futura que queremos tener con ellos, y que estamos determinados a salir como sea. Lo único que nos puede frenar es que los diputados intenten cancelar el referéndum y le digan a la UE que no tienen que ceder, que se puede detener", dijo.

La clave es la creencia de Johnson de que si la UE no ha cedido aún es porque Reino Unido no ha amenazado con salir sin acuerdo lo suficientemente fuerte. Según esta teoría, si se cierra cualquier puerta que no sea la de un acuerdo o la de una salida caótica, la UE estaría dispuesta a retirar la llamada salvaguarda de Irlanda, la claúsula para mantener abierta la frontera de Irlanda del Norte, algo que los Veintisiete han insistido constantemente que no ocurrirá.

Nuevos Presupuestos

Pero el Brexit no fue su foco principal. Entre abucheos y gritos de un centenar de manifestantes situados en la esquina de Downing Street, el primer ministro dedicó la mayor parte de su discurso a prometer que, una vez fuera de la UE, podrán concentrarse en otras prioridades. "Aumentar el número de policías, invertir más en sanidad, mejorar el empleo" y otros temas "que importan de verdad". Por ello, el ministro de Finanzas, Sajid David, presentará un presupuesto de emergencia el miércoles, en el que presentará nuevos proyectos de gasto.

Este anuncio tiene una utilidad doble: permitirá perder un día de tiempo en la Cámara de los Comunes, retrasando la tramitación del proyecto de ley para bloquear el Brexit sin acuerdo, y servirá de inicio de la campaña electoral en caso de que finalmente apueste por ir a elecciones. De paso, justificó el cierre del Parlamento que ordenó la semana pasada: "Para poder centrarnos en temas nacionales, necesito exponer mi programa a la Cámara", lo que requiere terminar con la sesión actual.

El discurso no parece más que el primer movimiento de advertencia en una semana que se prevé muy movida. No se ha cumplido la amenaza de elecciones anticipadas que se rumoreaba, pero nadie sabe qué puede pasar mañana. La clave, la votación por la tarde sobre el proyecto de prórroga del Brexit, el Rubicón de este enfrentamiento.