Johnson promete que logrará un "acuerdo mejor" para el Brexit y que saldrán de la UE el 31 de octubre "sin peros ni condiciones"

Boris Johnson se ha convertido oficialmente este miércoles en el nuevo primer ministro de Reino Unido, tras recibir el encargo formal de la reina, Isabel II, de formar Gobierno, prometiendo que el 31 de octubre --nueva fecha límite-- habrá Brexit "sin peros ni condiciones" y con "un acuerdo mejor". Sin embargo, la Unión Europea reiteró en varias ocasiones que el acuerdo alcanzado entre los negociadores de ambas partes no se volverá a abrir. Habrá que ver cómo gestiona la situación el nuevo Ejecutivo comunitario bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen.

"Acabo de ver a su majestad, la reina, que me ha invitado a formar Gobierno y he aceptado", ha dicho Johnson en sus primeras declaraciones como primer ministro frente al Número 10 de Downing Street. El Palacio de Buckingham, por su parte, lo ha confirmado en un escueto comunicado.

Johnson ha ratificado su promesa de que "Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre sin peros ni condiciones", para dejar atrás "tres años en los que este país se ha convertido en rehén de las viejas discusiones de 2016", en alusión al referéndum sobre la pertenencia del país al bloque comunitario.

WATCH LIVE: Prime Minister @BorisJohnson makes his first statement in Downing Street https://t.co/CmYEUUhCzg