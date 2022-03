Valencia desbloquea el futuro barrio en el antiguo circuito de F1: asume 10 millones pendientes

Ángel Álvarez Valencia

Aunque hace una década que Valencia no acoge ninguna prueba de Fórmula 1, el coste de las obras del circuito urbano que se levantó hace más de 15 años aún está pendiente. En concreto, los 42 millones que en su día se estableció que asumirían los promotores de la zona residencial del denominado PAI del Grao, en que la Generalitat realizó el circuito como parte de las futuras obras de urbanización.

El Ayuntamiento de Valencia ha alcanzado un acuerdo con los propietarios del suelo del PAI del Grao que permite desatascar el desarrollo de un nuevo barrio estratégico para la ciudad sobre el que pesaba la deuda de 42 millones por la construcción del circuito de Fórmula 1. Básicamente el acuerdo consiste en que el consistorio asumirá una parte de la que en principio estaba prevista que asumieran los promotores inmobiliarios del futuro barrio: 10 millones de euros.

Con la crisis inmobiliaria, la empresa que se había hecho con la mayoría del suelo, que llegó a comprar como el más caro de Valencia, quebró. Posteriormente la mayoría fue adquirido por fondos, que no reconocían esa deuda para afrontar el desarrollo del barrio. Con el acuerdo, finalmente los propietarios privados asumirán la mayoría del pago, con 32 millones de la factura del circuito urbano.

De esa forma se intenta también poner en marcha el desarrollo de un barrio que actualmente está ocupado por solares abandonados y en un estado lamentable, con parte de las vallas y elementos de hormigón que se habían utilizado en el Gran Premio de Valencia cuya última edición se celebró en 2012.

Según la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana de Valencia, Sandra Gómez, el pacto "pone fin después de más de una década a uno de los grandes pufos y herencias del Partido Popular, el famoso pufo que nos dejó con el circuito de Fórmula 1 en el sector del Grao, una zona que nosotros queremos desarrollar y proyectar y que la mala gestión del PP ha tenido bloqueada durante más de una década", ha manifestado.

"Por fin podemos decir que desde el área de Urbanismo hemos llegado a un acuerdo con los propietarios del suelo que, finalmente, van a asumir la mayor parte del coste de las obras de urbanización. En concreto, 32 de los 42 millones que adelantó la administración pública", ha subrayado Gómez.

Herencia del PP

"No queremos dejar de llamar la atención sobre los 10 millones de euros que finalmente tendrá que asumir la administración porque el PP nos ha estado mintiendo durante más de una década. Decían que la Fórmula 1 no iba a costar nada y sólo el coste de la obra del circuito en el PAI del Grao va a costar 10 millones a la Generalitat Valenciana, que tendrá que asumir este gasto por el desarrollo de un proyecto fallido, un proyecto efímero que no ha repercutido en ningún valor positivo para Valencia", ha subrayado Gómez.

Es más, la vicealcaldesa ha señalado que la Fórmula 1 ha afectado negativamente el desarrollo de esta zona estratégica "El circuito ha condicionado y va a condicionar todo el desarrollo del sector del Grao. Pero finalmente, después de años de trabajo y de negociaciones con los propietarios, por fin podemos concluir que se ha desatascado el sector del Grao y el problema y el pufo que nos dejó en herencia el PP", aseguró.

