Ismael Clemente pide avanzar en la flexibilidad de usos para convertir oficinas en viviendas

"El urbanismo debería ser un concepto vivo". Bajo esta premisa, Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, ha pedido que se avance en la flexibilidad de usos urbanísticos, lo que permitiría reconvertir oficinas de baja calidad en viviendas.

"En España, por desgracia, debido a nuestra tradición de derecho continental, el urbanismo lo deciden unos señores con 20 años de antelación. Entre que no controlan mucho sobre el mercado y que lo hacen 20 años antes crean unos planes que muchas veces convierten el crecimiento y la transformación de las ciudades en algo muy difícil porque está todo como escrito en piedra. Yo no sé si alguien tendrá la valentía, me consta que hay gente dándole vueltas a la cabeza, de mejorar o avanzar hacia una mayor flexibilidad de usos", ha dicho Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties en la presentación del informe The Office Property Telescope 2022 elaborado por EY.

El directivo ha puesto como ejemplo de cambio Lisboa. La capital portuguesa introdujo un cambio fiscal para atraer talento que, según Clemente, ha provocado una enorme demanda de espacio residencial. "Esa demanda ha hecho que el stock teórico de oficinas haya disminuido. ¿Por qué? Porque la parte peor de ese stock volverá a ser residencial. Eso acabará ocurriendo y lo veremos a corto plazo porque hay un déficit de vivienda, especialmente en el centro de ciudad", ha apuntado.

"Hay un montón de metros cuadrados en el centro que con un poco de seguridad se van a reciclar en los próximos años hacia su uso primario -que es vivienda- y dejarán de competir de forma poco elegante en el mercado de oficinas", añadía el CEO de la socimi.

El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, ha admitido que el Plan General del 1997 no responde a la realidad social, económica ni urbana de Madrid. "Por las propias rigideces que tiene la aprobación de un nuevo plan general y en la situación de fragmentación que tenemos en el pleno del Ayuntamiento de Madrid es dificilísimo que pudiéramos plantearlo", ha dicho.

Ante esta situación, Martínez-Almeida asegura que el Consistorio ha actuado mediante dos líneas. La primera, a través de la modificación puntual del Plan General que, entre otras cosas busca la flexibilización de usos; y después, a través de la futura ordenanza urbanística.

"El Ayuntamiento tenía dos ordenanzas en el ámbito de urbanismo, una que se refería al uso residencial y otra al uso no residencial. En estos momentos estamos tramitando una única ordenanza de urbanismo que va a tener menos artículos que cualquiera de las otras dos ordenanzas", ha dicho.

Madrid, sueño americano

El CEO de Merlin Properties también ha destacado el interés y la admiración que Madrid despierta entre los inversores internacionales. "Es el sueño americano dentro de España", ha dicho el directivo, quien asegura que una parte importante de capital latinoamericano que antes apostaba por Miami ahora lo está haciendo por la capital española. "A medida que más países de Latinoamérica entran en dificultades, ese flujo aumenta. Esta situación le está viniendo muy bien a Madrid para aumentar talento y también capital. La gente tiene interés por invertir en Madrid", concluye.

Desde la socimi Colonial también señalan a Madrid como punto de interés entre los inversores en parte, gracias a la estabilidad jurídica que ofrece. "Estoy convencido de que 2023 será un año para Madrid donde habrá un alto volumen de oficinas, generando así un marco estable fundamental para los inversores", ha dicho Juan Manuel Ortega, CIO de Inmobiliaria Colonial, quien cree que la inversión no ha crecido más en Madrid por falta de producto.

La socimi ha aumentado significativamente su presencia en Madrid en los últimos seis años animada por un marco político estable, unos costos de transformación razonables y las rentas significativamente inferiores a otras ciudades del Viejo Continente.