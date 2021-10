Líbere Hospitaly entra en Granada y supera los 400 apartamentos a finales de año

Líbere Hospitality crece. La gestora española de alojamientos urbanos ha comenzado a operar su primer activo en Granada. De esta manera, cerrará el año por encima de las 400 unidades. El edificio Líbere Granada está situado en el centro histórico de la ciudad y compuesto por diez apartamentos con espacios funcionales e inteligentes.

El activo es propiedad de un inversor privado y es el tercer acuerdo que Líbere Hospitality cierra con un propietario diferente a All Iron RE I Socimi, empresa cotizada en BME Growth perteneciente al Grupo All Iron, con quien tiene un acuerdo de preferencia, sin exclusividad, para la explotación de inmuebles de alojamientos alternativos.

Es decir, este acuerdo no impide a Líbere Hospitality gestionar también inmuebles de otros propietarios. Su objetivo es que en 2022 su cartera esté compuesta en un 50% por inmuebles de All Iron RE I Socimi y un 50% de terceros. Con la adquisición de Líbere Granada y con otras operaciones comprometidas a lo largo del año, aunque todavía no se han hecho públicas, la cartera de Líbere Hospitality se situaría por encima de las 400 unidades en explotación.

Según explica la gestora, desarrolla un modelo único y diferenciador respecto al concepto tradicional del alojamiento con el que busca revolucionar el sector hospitality apoyándose en dos palancas claves: el diseño y la tecnología. Crear espacios inteligentes y modernos que hagan de las estancias una experiencia única para el inquilino es el objetivo que persigue Líbere Hospitality en cada uno de sus activos en explotación y lo que permite a la compañía crecer a un ritmo fuerte y rentable.

Con esta nueva firma, la compañía ha cerrado acuerdos para explotar 9 activos en los 10 primeros meses de 2021,reforzando su crecimiento y posicionamiento en las principales españolas.

El modelo Líbere

Líbere Granada está situado en la calle Boabdil, 1, junto a la céntrica Plaza de Bib-Rambla, Líbere Granada introduce todas las características del modelo Líbere: lugares amplios, con mayores espacios, con un estilo moderno pero funcional y con una completa digitalización que permitan la plena automatización de los procesos (check in / check out) y una gestión digital a través del teléfono móvil con muy pocos clics, sin obviar la atención personalizada al cliente en cualquier momento y a través de diferentes canales.

El inmueble se compone de 3 plantas en las que se distribuyen un total de 10 apartamentos, 7 con una habitación y 3 estudios. Está previsto que Líbere Granada comience a permitir la entrada de habitantes a partir de enero de 2022. Líbere incorpora 9 activos a su cartera en 2021.

Líbere Hospitality comenzó su expansión en el País Vasco en diciembre de 2020 con la apertura de su primer activo, Líbere Vitoria, compuesto por 120 apartamentos. A pesar de iniciar su actividad en un contexto marcado por la Covid-19, la actividad del operador no se ha visto afectada y ha mostrado una creciente y constante expansión durante 2021, cerrando en 10 meses acuerdos para operar 9 activos en Bilbao, Valencia, Madrid, Barcelona y Granada

La compañía apuesta por posicionarse en el centro histórico de las principales ciudades españolas. En este sentido, ha puesto el foco en Bilbao y en Valencia, donde opera 2 activos en cada una. Sus últimas operaciones han sido la firma de 4 nuevos inmuebles en las ciudades de Madrid y Barcelona, 3 en la capital y 1 en la Ciudad Condal.

Con este crecimiento en operaciones cerradas en 2021, la cartera de Líbere Hospitality la forman 11 activos en 7 ciudades: San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Valencia, Madrid, Barcelona y Granada, además de tener otras operaciones comprometidas para lo que queda de 2021.