Erasmus Play, el comparador de alojamiento para estudiantes que crece en Europa

Eva Sereno Zaragoza

Esta plataforma permite comparar 170.000 alojamientos en 24 países europeos para encontrar el que mejor se adapta a las necesidades de los jóvenes que tienen que desplazarse por motivos académicos o profesionales.

Cada año más de 900.000 personas se desplazan en toda Europa tan solo dentro del programa Erasmus+ con el fin de formarse. Hoy en día también es habitual que la movilidad se realice para hacer unas prácticas o tener una primera incursión profesional, así como para realizar acciones de voluntariado o participar en los diferentes programas de intercambio. Es una movilidad dentro o fuera de España, inicialmente temporal, para la que los jóvenes tienen que buscar un alojamiento por el período de tiempo que van a estar en otra localidad diferente a la de su domicilio habitual. Y, para hacer esta búsqueda más sencilla y rápida, nació en julio de 2020 la iniciativa Erasmus Play, que se basa en un comparador de alojamiento para estudiantes y jóvenes profesionales, que está disponible en varios idiomas como español, inglés, italiano, alemán y portugués.

La plataforma online comenzó su actividad con solo alojamientos en España en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, abriendo posteriormente el mercado europeo en el que ahora está presente en 24 países como Alemania, Italia o Francia, entre otros. En la actualidad, hay 170.000 alojamientos -60.000 en España- entre pisos, apartamentos, estudios, coliving, habitaciones o residencias de estudiantes.

Son opciones que se comparan en la plataforma de Erasmus Play en función de diferentes parámetros que determinan los jóvenes como la localidad, tipo de alojamiento que buscan y el precio, aparte de seleccionar otras preferencias a través de numerosos filtros como la disponibilidad de Internet, servicio de limpieza, normas de la vivienda (fumar o no fumar), electrodomésticos o tener televisión, entre otros, con el fin de encontrar el que mejor se adapta a sus necesidades.

"Estos alojamientos están verificados porque se dan muchos casos de fraudes inmobiliarios en los que vas a la casa y es otro piso, otra habitación diferente, o se piden depósitos y hay timos", explica David Casanova, emprendedor y uno de los socios de Erasmus Play, junto con Manuel Herrero y Smith Donkor, a elEconomista

Erasmus Play trabaja con los alojamientos de diferentes plataformas internacionales como Uniplaces, Student.com y Housinganywhere, así como españolas entre las que se encuentran Badi y Spotahome, entre otras. "El pago no se hace en nuestra web", funcionando con un sistema similar al que pueden tener otros comparadores como Trivago. "Integramos a nuestros partners para que en una única web se pueda comparar toda la oferta. El objetivo final es que los jóvenes tengan en la plataforma acceso a toda la información" sobre los alojamientos disponibles.

Desde el inicio de la actividad, Erasmus Play también ha alcanzado acuerdos con diferentes universidades para difundir esta plataforma para que los estudiantes que prefieren este tipo de alojamiento puedan encontrarlo más fácilmente. Hasta el momento, ya se han sumado 35 universidades y justo ahora se ha empezado a trabajar a nivel internacional, contando ya con tres nuevas incorporaciones.

El ámbito internacional seguirá centrando los próximos pasos de Erasmus Play para intensificar su actividad y captar más alojamientos y clientes en Europa. "Queremos centrarnos en la movilidad europea de estudiantes porque es un nicho importante en el que queremos ser un referente". La plataforma no solo registra búsquedas de alojamientos en España, sino que también tiene un volumen importante de consultas para desplazamientos a países europeos, sobre todo, para Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Turquía, Polonia y Portugal.

Los emprendedores también continuarán incorporando más funcionalidades a esta plataforma enfocadas, sobre todo, a mejorar la visualización y la localización por barrios o zonas concretas dentro de una misma ciudad. Dentro de las últimas novedades que se han incluido están las más de 150 guías de ciudades con información de alojamiento para ayudar a las personas de movilidad a que elijan el lugar adecuado. Estas guías están disponibles en varios idiomas como español, inglés, italiano, alemán, francés y portugués.

Basada en la experiencia

La puesta en marcha de Erasmus Play no es casual. La plataforma nació fruto de la propia experiencia de David Casanova cuando tuvo que irse a estudiar a Irlanda. "No había forma de buscar alojamiento. Me tuve que ir allí, no encontraba y comenzaron las clases". Una dificultad a la que se suma la preocupación de los padres, no conocer bien el idioma... "Se me pasó por la cabeza dejar el programa Erasmus".

Finalmente, no lo hizo porque "opté por ir a todas las casas cerca de la universidad y me aprendí una frase en inglés que era la que decía". Finalmente, con este plan, el tercer día tuvo suerte porque le abrió la puerta una persona que tenía una buhardilla en la que se pudo quedar a vivir.

Tras esta experiencia, a la vuelta a España, decidió formar equipo para poner en marcha una iniciativa empresarial que facilitara la búsqueda de alojamiento para los estudiantes que se van a formar al exterior. David Casanova tuvo claro que, aparte de conocimientos técnicos e idiomas -porque la iniciativa es internacional-, quería que igualmente hubieran estudiado fuera. Y así encontró a Manuel Herrero, quien fue a estudiar también a Irlanda, donde vivió a su vez los problemas de encontrar alojamiento, así como Smith Donkor, quien tuvo que abandonar su Erasmus en París por no encontrar dónde vivir.

Una experiencia que, a pesar de esos problemas en sus respectivas movilidades, les ha permitido emprender y con la que han sido finalistas en la última edición de los Premios Emprendedor XXI en Aragón, impulsados por CaixaBank, a través de DayOne, y cootorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa.