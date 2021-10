Emperador Properties invierte 2 millones de euros en un nuevo coworking en Madrid y Barcelona

Next Floor. Así se llama el espacio de coworking impulsado por Emperador Properties. Ha abierto sus puertas en Madrid y Barcelona con el objetivo de ofrecer a los inquilinos un "espacio conectado, sostenible, de compartición y con la capacidad de generar una comunidad de aprendizaje constante", aseguran desde el grupo inmobiliario.

La compañía ha invertido 2 millones de euros en el desarrollo del proyecto Next Floor, que cuenta con 2.600 m2 en espacios repartidos en Madrid y Barcelona. El espacio de la capital está en Torre Castellana Emperador en Madrid, mientras que el de la Ciudad Condal se ubica en Torre Diagonal One en Barcelona, en pleno corazón del 22@ Norte.

Ambos cuentan con numerosas salas y despachos adaptados a las necesidades de los clientes para fomentar el trabajo compartido y el networking y ofrecerán numerosas ventajas. Entre ellas, la posibilidad de que los inquilinos que contraten una oficina privada, en cualquiera de los espacios Next Floor, puedan acceder a los dos coworking de Madrid y Barcelona. El espacio dispone además de un servicio 24/7 con las mejores prestaciones orientadas a fomentar el bienestar, la comodidad y la seguridad de los inquilinos.

"Next Floor es una muestra tangible de nuestro compromiso con la sostenibilidad, la visión de futuro y la conexión que se traduce en acciones reales que pueden contribuir a cambiar la vida de las personas. Next Floor nace de la necesidad que identificamos de desarrollar una nueva línea dentro de la compañía para generar espacios sostenibles, conectados y comprometidos, en línea con nuestros valores donde los profesionales puedan crecer y desarrollar sus ideas y proyectos en un entorno flexible y de compartición", explica Joan Cortes Vilardell, CEO de Grupo Emperador Spain.

Por su parte, Eduardo Corral, director de Asset Management de Emperador Properties, asegura que "la sostenibilidad es un pilar fundamental no solo de Next Floor, sino también de Torre Emperador Castellana y Torre Diagonal One, por ello Next Floor aspira a conseguir el sello Well Gold, garantía de bienestar, del que estamos muy orgullosos. Cuando estos sellos estén tramitados, Next Floor Madrid y Barcelona serán los únicos coworkings en España con este distintivo".

Silvia Leal, speaker divulgadora científica y digital destaca el cambiado que han experimentado los valores de los empleados y su forma de trabajar. "Hemos entrado en un modelo de escasez de talento en muchos ámbitos, destacando el digital, y se ha vuelto imprescindible asegurar un espacio que facilite el trabajo flexible y un marco de bienestar, elementos más importantes que nunca en la era digital".