Sitra prevé duplicar el volumen de agua reciclada en centros de ocio hasta 2030

Sitra, la compañía especializada en el ciclo del agua para la industria del Grupo Gimeno, ha consolidado su actividad en las soluciones de tratamiento y reutilización en espacios recreativos. Los proyectos desarrollados por la compañía suponen una capacidad conjunta de tratamiento de 616 m³ de agua al día, un volumen que equivale al consumo diario de alrededor de 1.200 hogares.

De cara a los próximos años, las previsiones de Sitra son duplicar su presencia en este tipo de instalaciones, en línea con el sector. Unas estimaciones que apuntan a un objetivo común: duplicar el volumen de agua reciclada de aquí a 2030 en ese segmento económico.

Estas cifras se apoyan en experiencias como la del parque temático Puy du Fou España, en Toledo, donde se regeneran anualmente más de 22.000 metros cúbicos para usos internos como riego, limpieza o mantenimiento. Además, la compañía también ha impulsado este tipo de proyectos en el sector del ocio nocturno, y desarrolla la operación y mantenimiento en otras instalaciones turísticas de referencia, como grandes parques acuáticos u hoteleros, con un uso intensivo de agua.

Los parques acuáticos y los grandes hoteles destacan como los espacios con mayor capacidad de recuperación de agua, tanto por el volumen que consumen como por el potencial de reutilización que ofrecen sus procesos internos.

Las actuaciones

"Estamos viendo como cada litro cuenta, y cómo con las nuevas tecnologías centradas en el control digital en tiempo real, como la herramienta WIM o la tecnología MBR (biorreactores de membrana), logramos reducir el consumo, garantizar la calidad del agua regenerada y adaptarnos a los estándares más exigentes sin comprometer la actividad diaria de las instalaciones recreativas", explican desde la compañía.

De hecho, para Javier Donato, director de Sitra, "el creciente interés del sector del ocio por la gestión eficiente del agua no responde a una cuestión ambiental, sino de resiliencia operativa. La sostenibilidad ha pasado de ser un valor añadido a convertirse en una necesidad para que el ocio funcione incluso en escenarios de sequía severa".

La empresa perteneciente al grupo empresarial Grupo Gimeno, que cuenta con más de un siglo de experiencia en la gestión hídrica a través de Facsa, ofrece soluciones y servicios integrales e innovadores para la gestión eficiente y sostenible del agua en la industria, de la generación de gases renovables y de la producción biofertilizantes. Dentro de su gama de soluciones de ingeniería medioambiental ejecuta proyectos de plantas de biometano y de gestión de agua industrial bajo la modalidad EPC.